Franco Soldano: "Depende de nosotros"

"Nos tenemos que fijar en nosotros mismos y no en lo que hagan los rivales. Siempre uno va viendo de refilón los resultados que se van dando, si lo pasa algún equipo o no, y la pauta marca que está todo muy parejo. Pero si nosotros tenemos buenos resultados, no importará lo que pase con los rivales". Con esta confianza encara la recta final de la Superliga el delantero de Unión, Franco Soldano, en la previa de lo que será el duelo por la 22ª fecha ante Argentinos Juniors, en La Paternal.





Pero antes de meterse de lleno en el compromiso inmediato, analizó cómo se está dando el campeonato, sabiendo que el principal objetivo es ingresar a una copa internacional: "Creo que hay pocos equipos que ganan dos, tres o cuatro partidos seguidos. Por suerte nosotros tenemos una buena regularidad, solo hay que mirar los resultados. Cuando no se puede ganar se está empatando en estas últimas fechas y creo que es importante. Pero siempre sumar de a tres te da una brecha importante sobre el resto, ya sea para acercarte a los de arriba o estirar la diferencia con los de abajo".





"Se va cambiando a medida que avanza el torneo y sobre todo en esta etapa final en la que se juegan tantas cosas importantes. Lo vivimos ante San Juan, porque necesitábamos ganar y en los últimos 20' tomamos la iniciativa de ir a ganarlo. Incluso marcamos el gol y porque en el final no lo pudimos aguantar, se nos terminó escapando", agregó.





Franco Soldano.jpg Prensa Unión





Luego sí fue momento de hablar del rival del complicado equipo que dirige Alfredo Berti: "El partido que tendremos ante Argentinos es importantísimo, porque es un rival directo y porque quedan pocas fechas. Entonces es cuestión de sostenerse en el lugar en el que estamos y después obtener la mayor cantidad de puntos posibles. Depende de nosotros para ir en busca de los objetivos".





"Es un equipo muy similar a nosotros, donde tratamos de hacer una presión alta, pero en esta cancha más chicas saltar una línea te mete casi en el área contraria entonces hay que tener muchos factores en cuenta. El partido contra Banfield es nuestro modelo a seguir y si implementamos ese juego creo que podemos hacer un gran partido", finalizó.





