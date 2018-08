Franco Troyansky: "Hay que hacerles sentir que somos locales"

"Se nos viene un partido muy duro, por eso hay que hacerles sentir la localía. Vamos a salir con todo como lo hicimos en los anteriores dos partidos. Solo esperemos que las cosas salgan de la mejor manera", reconoció Franco Troyansky en la última conferencia de prensa.





Fue uno de los refuerzos que llegó para este semestre y, rápidamente, se metió en el equipo titular para ocupar el puesto que dejó vacío Lucas Gamba (está en Huracán): "Estuvimos viendo las cosas que había que corregir. Día tras día aprovechamos para mejorar y hacer un buen papel ante San Lorenzo. Lo primordial acá es que no se perdió. Ante San Martín (Tucumán) fue un punto valioso y el equipo jugó bien".









"En este segundo partido me sentí mucho mejor. De a poco me voy acoplando al esquema y a mis nuevos compañeros. Estoy muy contento de estar acá y por suerte todos me recibieron bien. Leo me va diciendo los errores y lo que debo mejorar. Muy contento, porque de a poco me voy sintiendo mejor y agarrando la forma de juego", agregó.





