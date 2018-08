Gabriel Compagnucci: "Contento de llegar a un club tan grande como Unión"

tan grande como Unión. La verdad que, cuando se contactaron conmigo, no lo dudé porque sé lo que es el club. Es un desafío muy lindo y ya estoy predispuesto para aportar mi granito de arena". Estas son las sensaciones que tiene "Estoy muy contento de llegar a un club. La verdad que, cuando se contactaron conmigo, no lo dudé porque sé lo que es el club. Es un desafío muy lindo y ya estoy predispuesto para aportar mi granito de arena". Estas son las sensaciones que tiene Gabriel Compagnucci, uno de los seis refuerzos que se sumaron al Tate para la próxima temporada, en charla con Pelota en Continental por FM 102.5.





Fue presentado días atrás junto a Matías García y ya sumó sus primeros minutos en el amistoso ante San Martín de Formosa en el predio Casasol. Causó sorpresa su llegada, ya que nadie manejaba la posibilidad a raíz del hermetismo con el que se manejó la dirigencia. Lo concreto que es sumó importantes antecedentes en la última campaña de Almagro, que quedó en las puertas del ascenso a Primera División.









Pese al golpe que significó eso, el jugador recibió una caricia al alma cuando recibió el llamado de los dirigentes rojiblanco para sumarlo al plantel: "Tuve una temporada muy linda y positiva, peleando para lograr el ascenso hasta último momento. Después por diferentes motivos no logramos el objetivo. Pero ya es parte del pasado, dejando a la institución en lo más alto de la consideración. Fue una temporada de aprendizaje y por eso se da este paso en mi carrera".





Gabriel Compagnucci.jpg Prensa Unión



"Me gusta jugar en el mediocampo por la banda derecha tratando de aportar un poco de velocidad y dinámica. Estaré disponible para lo que me necesiten. Noté que hay un gran plantel y seguramente si me eligieron para que me sume es porque saben que tengo cosas para aportar. Trabajo día a día para eso y estar a la altura de Primera. Puedo jugar por izquierda también, pero siempre con la idea de pensar en el arco rival", agregó el extremo de 26 años.









Pero eso no fue todo, porque además resaltó: "Me pone muy contento que el club haya confiando en mí, en mis condiciones de juego. Vengo a darle soluciones al equipo en la lucha día a día. Hace tiempo que me vengo preparando para esta posibilidad y no lo voy a desaprovechar. Trataré en todo momento dar lo mejor para cumplir los objetivos de esta temporada".





Hay muchos desafíos más y creo que es una característica que nunca deben dejar. Hay mucha responsabilidad, incluso el grupo conoce la idea y la respeta en todo sentido". Respecto de cómo fue su arribo a Santa Fe , reconoció: "Me llamó mucho la atención la humildad que hay en el club, ya sea de los jugadores como los dirigentes y el personal. Se nota que por ese camino y trabajando mucho se van consiguiendo cosas importantes, como la clasificación a la Sudamericana.. Hay mucha responsabilidad, incluso el grupo conoce la idea y la respeta en todo sentido".





Embed #PretemporadaTatengue ⚪️

El plantel continúa la semana de trabajo en Casasol.

Cada día falta menos para volvernos a ver pic.twitter.com/IoOT0k29iY — Club Atlético Unión (@clubaunion) 1 de agosto de 2018





"Firmé por un año a préstamo, con una opción de compra. Es algo muy lindo lo que se viene y se logró gracias al buen trabajo que se viene haciendo. Pero no hay que quedarse y seguir progresando. Todo está muy parejo y por eso quiero disfrutarlo al máximo. Quiero estar a la altura de las circunstancias", acotó.





También dejó en claro que dejó una ciudad convulsionada por la paz santafesina: "No conocía Santa Fe. En estos días estuve recorriendo y me llamó la atención la tranquilidad que hay. Yo vivía en Buenos Aires y es clara la diferencia, es otra cosa".





En el final, manifestó que "hay un grupo de excelente jugadores, pero de mejores personas. Eso hace más fácil la adaptación".