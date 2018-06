Gamba: "Estoy feliz por todo lo que viví en Unión"

Lucas Gamba cerró un ciclo de cuatro años brillantes con la camiseta de Unión, que los pudo coronar con una gran campaña que terminó en la primera clasificación del club para jugar un torneo internacional. El mendocino fue clave con asistencias y goles, transformándose en el jugador más determinante del equipo.





Pero su contrato finaliza el próximo 30 de junio, por lo cual a pesar de que estaría presente el próximo miércoles 13 de junio en el inicio de la pretemporada del Tate, su futuro estaría lejos de la institución. Es que el delantero tiene propuestas del fútbol mexicano, mientras que su nombre también suena en varios clubes de nuestro país.





El sanrafaelino habló con Vermouth Deportivo sobre lo que fue su estadía en Unión, e hizo un repaso por su carrera y por su actualidad deportiva. En el inicio de la charla, destacó: "Venía buscando continuidad y pegar el salto hace varios años, pude aprovechar la oportunidad con Unión. Quería jugar en Primera y el club me lo dio con aquel título en 2014. Estoy muy feliz por el presente y por todo el recorrido en esta institución. Estoy más que agradecido desde el momento en que llegué, sabía que venía a un club muy grande del interior, había que ascender y asentarse en Primera. La gente siempre nos hizo sentir un cariño muy especial".





LEER MÁS ►► ¿Ignacio Arce tiene chances de jugar en Unión?





Hizo goles importantes y festejados con el alma tatengue como ante Temperley en el Ascenso en 2014, en el Clásico santafesino, en el Monumental y en La Bombonera, en aquella victoria inolvidable por 4 a 3. Esos goles se gritaron más que otros por la importancia de los eventos y Gamba se animó a elegir los cuatro más significativos: "Por la preponderancia que le dan los santafesinos, el gol contra Colón en el Clásico fue el mejor y encima lo ganamos. Después, sí puedo poner los goles contra Boca y River, que fueron partidos que recordaremos siempre. También no me olvido del que hice contra Temperley para ascender a Primera".





—¿Qué recordás de aquel encuentro ante el Xeneize tras la pérdida de un hombre querido en el club como Diego Barisone?

—Sentimos que jugamos con doce. Fue una excelente persona, también como jugador, pero destaco lo humano. La verdad que nosotros lo necesitábamos muchísimo en ese momento y nos dio una mano bárbara para obtener un triunfo histórico en La Boca.





Embed













—Con sus herramientas y poniéndole el pecho a las bajas en el plantel, ¿consideran que es una buena campaña la realizada en la Superliga?

—Arrancamos el campeonato con la intención de salir del fondo, y nos encontramos con un año muy bueno, lo esperábamos, sabíamos que teníamos un muy buen equipo y nos fue bastante bien. Nos hizo muy bien la vuelta de Madelón (Leonardo Carol), todos nos sentimos a gusto, los que estamos hace un tiempo y los juveniles.





—Te fuiste reinventando y tomando más protagonismo con la partida de jugadores como Ignacio Malcorra, Enrique Triverio o Mauricio Martínez. ¿Se siente la ausencia de esos futbolistas?





—Yo soy más partidario de los jugadores que tenemos ahora, la verdad es que estoy muy contento con las carreras que están haciendo Triverio, Malcorra y Mauri Martínez. Hoy le toca estar a Franco (Soldano) de 9, Fragapane es una locura lo que juega, los volantes también. El cuerpo técnico también está en todos los detalles para que nosotros estemos bien.





LEER MÁS ►► Eduardo Magnín seguirá al frente de la Reserva









—¿Cómo se vive un Clásico santafesino en la ciudad?

—El Clásico no se vive solo una semana, sino como un mes antes. La gente lo toma así, te lo hace saber, te dicen que el Clásico se tiene que ganar. Es una presión linda todo ese momento previo.





—¿Caíste que ya tenés más de 100 partidos con la camiseta de Unión?

—Sí, me pone muy contento eso. Cuando llegué al club la verdad que no sabía cuánto iba a durar. Al jugador del interior le cuesta más llegar a Primera y poder asentarse.





Gamba no olvida sus orígenes, ni su tierra ni el club de su barrio del cual es hincha: Sport Club Quiroga de San Rafael. "Es mi debilidad. Jugué durante mi infancia hasta llegar a Primera, me crié en la institución y le tengo un amor especial. Dios quiera que me pueda retirar ahí, me gustaría ayudarlo en algún futuro. Me haría muy feliz. De chico he trabajado en aserraderos, secaderos, también en una finca cosechando, lo hacía con amigos, se lo pasaba muy bien en los veranos".





El fútbol no es un problema para la relación con su novia Soledad. Ella también juega a la pelota y lo entiende a la perfección, tanto que hablan el mismo idioma. "La conocí por medio de una amiga que tenemos en común que juega al fútbol siete, de ahí empezamos a hablar. Nos juntamos un par de veces más y luego empezamos a salir solos. Solemos ver mucho fútbol, a veces yo estoy viajando y ella me va comentando cómo van los partidos".





Gamba se sumó al desafío y se animó a comparar el estilo de juego de Sole con el de uno de sus compañeros del Tate: "Por como juega, se parece a Manuel De Iriondo (risas), por cómo mete, traba y también por su velocidad".