Gamba: "Si llega una oferta se verá"

Lucas Gamba podría transitar su última pretemporada como jugador de Unión, ya que en junio se le vence su contrato y quedará en libertad de acción. El mendocino viene de cerrar una gran primera parte de Superliga, conformando con Franco Soldano una de las mejores delanteras en cuanto a efectividad y conocimiento.





Su representante manifestó en los últimos días del año que el delantero veía a Unión como una buena posibilidad para su futuro, si es que se le firma un contrato por cuatro o cinco temporadas más. Sin embargo, Gamba a pesar de tener la cabeza puesta en el Tatengue no le cierra las puertas a una transferencia en este mercado de pases ya que entiende que todavía falta mucho tiempo para que el mismo concluya.





Luego del cotejo ante Aldosivi hizo un balance de los minutos de fútbol sumados en la pretemporada y afirmó: "La idea es seguir sumando minutos de fútbol, que es lo que necesitamos. Fue un tiempo para cada uno, ellos jugaron mejor el primer tiempo, nosotros tuvimos una situación en el principio, nos desconcentramos los últimos 10 minutos, por eso llegaron los goles. El segundo tiempo fue prácticamente nuestro, creamos buenas situaciones, intentamos atacarlos por todos lados, presionamos bien arriba, nos salió bastante bien, pero la idea era sumar minutos de juego".





Y continuó con su análisis del partido y la pretemporada: "Tuvimos varias situaciones, intentamos manejar bien la pelota, crear situaciones, lo hicimos bastante bien pero nos faltó concretar. La verdad que laburamos mucho y muy bien, esto sirve para seguir puliendo detalles, para seguir conociéndonos e integrar a los chicos que van llegando. Es mucho más lindo y saber que vas a jugar el fin de semana. pero esto sirve para trabajar y afrontar el semestre de la mejor manera, hoy en día no son tan densas como antes, se trabaja con pelota y se hace mucho más entretenido".









Embed #Amistoso #PrimerPartido Mirá el gol de tiro libre de Gamba para poner el descuento pic.twitter.com/ZKGeGZCIxi — Club Atlético Unión (@clubaunion) 13 de enero de 2018











Se le hizo referencia luego al gran campeonato que cerró Unión en la primera parte y en la exigencia que les genera para la segunda etapa y destacó: "Ojalá que podamos mantener, tener un buen arranque, lo necesitamos, tenemos partidos durísimos en el arranque. necesitamos seguir sumando de a tres para salir del fondo que es lo primordial que tenemos en nuestra idea, esperemos hacer buenos partidos y arrancar bien".









El mendocino, con un exquisito tiro libre, fue el encargado de marcar el tanto del Tate, que cayó por 2-ante el Tiburón. En cuanto a esa ejecución, reflexionó: "Lo veníamos haciendo en el semestre pasado, con Bruno y Mauro Pittón nos quedábamos pateando. El que se tiene fe le pega, ninguno es egoísta. Ahora que está el Droopy y Bruno que tienen una terrible pegada será más difícil, pero de vez en cuando alguna me puede quedar (risas)".





















Sobre la chance de emigrar en este mercado de pases, contó: "Yo me mantengo al margen, mi representante me dirá si hay algo que le pueda servir al club también, se verá cuando acerque la oferta. Si hay alguna oferta que nos convenga a todas las partes se verá. Igualmente me abstraigo porque estoy en el club y me siento bien, si llega algo se verá. Pero lo maneja".





Luego, se le preguntó por la llegada de Rodrigo Gómez y por los jugadores que Unión busca en el mercado y reflexionó: "Siempre es bueno que lleguen chicos para sumar, los necesitamos, siempre que lleguen jugadores como el Droopy, es decir buenos jugadores es mucho mejor, ojalá se puedan acoplar lo mejor posible y nos den una mano para seguir metidos allá arriba".





Mientras que en el final tuvo palabras para lo que significa el Droopy, y dijo:"Todos sabemos lo gran jugador que es y no nos sorprende nada. Lo conozco desde hace varios años y no me sorprende ni un poquito".