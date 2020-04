Gómez: "Si se da la chance de volver, no actuaría con el corazón"

Muchos jugadores santafesinos regresaron a sus hogares para cumplir la cuarentena y aguardar el paso del coronavirus, que permite retomar la actividad normal en su equipo.

Rodrigo Gómez, actualmente en Huracán, descansa junto a su familia y tuvo tiempo para brindar una entrevista para el Instagram Live de la Liga Santafesina.

En el inicio reconoció: “La estamos haciendo llevadera a la cuarentena, es complicada por los nenes, tenés que tratar de explicarles que no pueden salir a la calle. Por suerte la estoy pasando en familia con los míos en Santa Fe”.

Más adelante, recordó sus inicios en Las Flores, al expresar: “Iba a entrenar todos los días, con una sola cancha y me pongo a pensar dónde llegué, la verdad que nunca lo hubiera imaginado. Estoy contento con la carrera que estoy haciendo, después de conseguir lo que obtuve tras haber salido de un club de barrio”.

En otro tramo de la charla rememoró: “Empecé en Las Flores a los seis años, gracias a un vecino que es amigo y me llevó al club, estuve hasta los 12 y después tomé la decisión familiar complicada de irme a vivir y jugar a Buenos Aires, con el paso del tiempo vemos que fue acertada”.

Droopy, respecto a aquel paso a Argentinos Juniors, afirmó: “Los clubes santafesinos estaban pasando momentos complicados, sentí que tenía que jugármela, podía tener otro aprendizaje y me llevó a dar ese paso a Buenos Aires. Además pensé que ayudaba a Las Flores con un rédito importante, a mí me trataron desde un primer momento de la mejor manera en Argentinos. Siempre vuelvo al barrio y me pone contento que el club progrese”.

Cuando tocó su actualidad en Huracán, Gómez dijo: “Tenemos gran material, Israel (Damonte) se preparó para ser técnico, tomó una decisión difícil de retirarse y ser entrenador. Se lo ve contento y lo ayudamos mucho, tenemos varios juveniles con chicos de experiencia, se cortó el fútbol cuando se había encontrado la forma de jugar, no tenemos tantos puntos que merecimos, pero el equipo se va a afianzar y encontrar”.

Droopy.jpg Gómez tuvo un paso fugaz por Unión. Prensa Unión

Para luego, agregar: “En esta cuarentena nos manda todos los días el trabajo el profe, mandamos nosotros videos entrenando, lo de la comida me cuido con una dieta que respeto en los clubes donde pasé siempre lo hice. A mí me toca pasarlo con mi familia, por el tema de que estaba solo en Buenos Aires al tener a mis hijos en el colegio. Estar en Santa Fe me sienta bien y me hace bien”.

En la parte final, indefectiblemente habló de su paso por Unión, al enfatizar: “Venía de jugar con continuidad en Toluca, pero la adaptación al fútbol me costó y me tuve que ir de Unión sin continuidad. Fue en el club que menos me tocó jugar, por ahí no encajaba en el sistema de Unión de ese momento, no hay que echarle la culpa a nadie, la gente de Unión me tiene cariño, yo también hacia ellos, yo soy tatengue de ley, es una puerta que quedó abierta hasta que decida retirarme”.

Droopy consideró que “se tienen que dar un conjunto de cosas para volver, si se da esa posibilidad". "No actuaría con el corazón, analizaría la situación, el momento y la forma de jugar del técnico de turno que esté, es el club que más me gustaría jugar pero analizaría muchas cosas. Tampoco pretendería que se arme un equipo para mí, ganarme un lugar, sentirme importante como me pasa en Huracán”.

Antes de su despedida, recordó cómo vivió la clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamericana: “Me pone muy contento como hincha lo que hicieron varios compañeros que tuve cuando jugué en Unión. Sabía que iba a ser complicado, sufrí mucho, uno desde afuera siempre hace fuerza y le desea lo mejor al club”.