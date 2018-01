"Había un desgaste psicológico y ya no disfrutaba"

En consecuencia, ante la primera posibilidad de ser negociado se llegó rápido a un acuerdo y eso motivó su salida del Tate luego de cinco temporadas vistiendo la camiseta rojiblanca puesto que había debutado en el 2013 año en el que Unión descendió de categoría.





Su arribo a Independiente significa un salto de calidad no solo por la historia del elenco de Avellaneda, sino también por su presente dado que hace un mes se consagró campeón de la Copa Sudamericana venciendo en la final al Flamengo, lo que le asegura un año con muchas competencias internacionales.





Luego de ser presentado como nuevo refuerzo del Rojo, el lateral derecho explicó los motivos de su salida de Unión y reconoció que ya no estaba a gusto en la ciudad y también manifestó que debió hacerse cargo de algunas cosas que no le correspondían pero que lo hizo por sus compañeros.









"Este era mi quinto año que iba a arrancar jugando en Unión y ya existía un desgaste psicológico importante en mí y en la ciudad más que nada. Pasé por muchas cosas buenas y algunas malas, pero no me arrepiento de nada. Hice muchas cosas buenas en Unión pero ya no disfrutaba de lo que tenía que disfrutar que era jugar al fútbol", sentenció.





Para luego agregar: "Por ahí en el club me tocaba hacer otras cosas y cumplir un rol que no era para mí, pero bueno lo hacía por mis compañeros y por el club. En vez de estar concentrado 100% en lo futbolístico ponía el foco en otras cosas que le hacía falta al plantel. Por eso antes de que termine el semestre charlé con Leo (Leonardo Madelón) con los dirigentes y también con el presidente (Luis Spahn) y supieron entender que este era el momento para irme ya que Unión está bien y que era bueno cambiar de aire".

















Sin dudas que resultó sorpresiva la llegada de Emanuel Britez a Independiente dado que hasta entonces nunca se había mencionado la posibilidad de que el defensor jugara en el Rojo. Se hablaba de que Belgrano lo pretendía, pero estaba claro que en Unión ya no era titular y por eso todos entendían que lo mejor era que cambiara de aire.