Hinchas se convoncan preocupados por la actualidad de Unión: "El socio está disconforme"

Nanci González, cuyo peña lleva su nombre, así lo entendió con mucha preocupación: "Nos estamos autoconvocando los socios e hinchas para ver la actualidad. Siempre digo que el club es de los socios, entonces a nadie le tiene que llamar la atención de que estemos involucrados en la diaria del club".

image.png Socios de Unión se convocan preocupados por la realidad institucional, deportiva y económica del club.

Contó que esta idea se vio impulsada al notar un deterioro muy marcado: "Es todo un conjunto. Porque realmente lo deportivo, en 62 años, lo que viví en el partido contra Tigre no me había pasado nunca, estando a un gol de descender y no se lo deseo a nadie como hincha. Entonces, me parece que los socios tenemos que involucrarnos y manifestarnos. Tenemos que tomar acciones, como lo hicimos durante toda la historia", agregó.

"Estuve hasta hace cinco años en la comisión viví un montón de cosas. Ahora se ve un autoritarismo total. Estamos inhibidos. Nunca en la historia de Unión se vio eso. Incluso se deben dos Memorias y Balances. La verdad que esta realidad no la vivimos nunca los unionistas. Es preocupante, entonces hay que juntarnos y poner lo mejor de cada uno para ver al Unión grande que todos queremos. No me quiero morir sin verlo al Unión grande que todos soñamos", remarcó.

Pero no quedó solo ahí: "Lo que se ve ahora es solo una apariciencia. Adentro el club está destruido. Las actividades no funcionan. Lo que está es hecho a pulmón. Es todo una vidriera. Solo hay que recorrer las instalaciones. Vas a los baños de damas y no tenés ni puerta. Es una realidad. Podés mentirle a la gente, pero no a los unionistas, porque conocemos la realidad".

"La idea es escucharnos entre los hinchas, proque a Unión hay que entregarle alma corazón y vida. Unión no se merece estar así. No podemos estar así, inhibidos, debiendo balances y alquilando predios. Son muchas cosas. El verdadero socio está disconforme. Unión perdió todo lo social y cultural", concluyó.