"Es una noticia triste. Un jugador como él, siendo el arquero que más veces pisó el 15 Abril, merecía otro trato y una salida políticamente correcta", apuntó en las últimas horas el representante de Nereo Fernández, Horacio Focaccia, que se mostró muy crítico a Unión tras la determinación de no renovar su contrato.

Te puede interesar ¿Dylan Gissi en el radar de Unión?

El escenario rojiblanco tuvo dos bombas este viernes con las confirmaciones a través de las redes sociales de que, pensando en el armado del próximo plantel, no iban a estar el golero y tampoco Jonathan Bottinelli. A la postre capitán y subcapitán. Decisiones temerarias y que desde ya cuentan con el consentimiento de Leonardo Madelón, que el próximo 12 de junio estará en Santa Fe para arrancar la pretemporada.

Nereo Fernández es el arco con más partidos en Unión.

Sin embargo, el entorno del guardametas no recibió con beneplácito la noticia, sobre todo la forma en que se enteraron: "Muchas cosas no me extrañan, el fútbol cambió muchísimo y a veces en esto tiene que ver gente que no sabe nada de esto. No sé si es el momento de hablar. Estoy apenado por él y Nereo está muy dolido. Incluso tengo entendido que habló con el presidente y Martín Zuccarelli, que me parece una persona entrañable, pero creo que la cosa no viene de ahí", confesó su apoderado y amigo en charla con LT10.

Te puede interesar Beccacece no quiere a Britez y debe volver a Unión

Pero luego de esa introducción arremetió con dureza, siendo muy crítico contra el entrenador: "Nereo merecía, más allá de la decisión deportiva, otro trato y que se lo comuniquen con mayor antelación. Sabemos que no es de palabras fáciles, pero lo conozco bien. Me hubiera gustado, sobre todo del técnico, que lo hubiese atendido de otro modo o «que le hubiese dicho la verdad». ¡Nereo es Unión! O una gran parte de él. Nereo está terriblemente dolido. Había otro modo de decírselo y sin cosas engañosas".

La cosa no quedó solo ahí: "Atrás del técnico hay un personaje nefasto que maneja gran parte del fútbol argentino a través de un escritorio. No me llama mucho la atención que pasen estas cosas", respondió a la relación que existe con el empresario Cristian Bragarnik, que hace varios años tiene mucha injerencia en la institución y como ya se sabe maneja los destinos del DT y varios jugadores.

Te puede interesar Nereo se despidió de los hinchas de Unión en sus redes sociales

Después sorprendió con una revelación que quizás pocos manejaban: "Le habían prometido la renovación asegurada. Nereo no necesitaba que yo participara de las reuniones, porque él lo hacía directamente al ser un hijo dilecto del club. Ninguna persona, sacando a Zuccarelli, le dijo por qué se iba de Unión. Una persona con tanta trayectoria en el club se merecía otra despedida".

Eso sí, dejó bien en claro una cosa: "Ahora hay que mirar para adelante. Está demostrado que con 40 años un arquero puede seguir en el máximo nivel. Nereo quiere seguir atajando y guarda que no haya una sorpresa. Es mentira que se va a retirar, porque quiere seguir atajando".