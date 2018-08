Joaquín Papaleo, el pibe que quiere pelearle el puesto a Nereo Fernández

Cuando se conoció que el uruguayo Matías Castro se sumaría a Temperley, muchos pensaron que se buscaría un nuevo arquero que venga a competir con Nereo Fernández . Sin embargo, en esta ocasión el técnico, Leonardo Madelón , confió en la sana competencia interna que hay, dándole la oportunidad a Marcos Peano y Joaquín Papaleo.





Justamente éste último retornó al club después de varias temporadas en la B Nacional con la camiseta de Santamarina de Tandil, donde se afianzó y captó mucha experiencia. Es así como ahora renovó sus ilusiones y quiere ganarse un lugar en el club que lo formó. Tanto es así como tendrá nuevamente la posibilidad de jugar este domingo cuando Unión se mida contra su homónimo de Sunchales en una de las semifinales de la Copa Santa Fe





LEER MÁS: La base de Madelón para recibir a Unión de Sunchales





"Siempre para nosotros cualquier partido y oportunidad tiene la misma validez. El de este domingo es un partido muy importante, es una final. Nosotros lo tomamos con muchísima seriedad, porque es una competencia que queremos ganar, entonces trataremos de hacer lo mejor posible para cumplir el objetivo", reconoció el golero en la conferencia de prensa de este viernes.





LEER MÁS: Vélez llegó a un acuerdo con Unión para comprar a Soldano





Seguidamente, habló sobre cómo está en esta nueva etapa: "Es cierto que jugué mucho (en el ascenso). Me tocó salir de Unión y gracias a Dios por el buen trabajo me tocó estar en varios partidos. Pero me lo tomo con tranquilidad. Sé que soy joven todavía. Soy muy consciente de cómo es el puesto, entonces tengo en claro que tengo que crecer un montón. Me siento bien, me sirvieron mucho los partidos y me creo preparado para atajar. Nunca me relajo, porque hay que trabajar para seguir creciendo y aprendiendo. Mientras más entienda de esa forma mi carrera, más alto será mi techo. No me quedó con lo que ya hice y quiero ir por más".





Embed





"Nunca dudé cuando tomé la decisión de irme para jugar. Por ahí algunos no estaban muy de acuerdo con esto, mucho más cuando llegué a ese club (Santamarina), ya que no tenía experiencia y nunca había jugado. Pero me mentalicé en que me ganaría el puesto y así se dio. Que sería el arquero titular", agregó.





Nereo Fernández.jpg Prensa Unión





Ahora sabe que delante está Nereo Fernández, al que respeta y admira: "Esto es Primera División, profesionalismo total y la oportunidad que a mí se me abrió es muy importante, es grandísimo. Desde mi lugar es complicado sacarme la camiseta de hincha, pero la realidad es que hay ser profesional en todos los momentos. Es el máximo nivel de competitividad en Argentina y hay que estar preparado. Lo remarco siempre, que para nosotros siempre es bueno tener a un referente como Nereo, no solo del puesto sino también del club. Nos sirve para aprender día a día. Si hubiese otro arquero de trayectoria la cosa podría ser distinta o pesada. Nosotros nos complementamos muy bien para que todos puedan crecer, pero no me veo en desventaja por pelear por un lugar".