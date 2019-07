Juan Nardoni, el pibe que pide pista en Unión

Leonardo Madelón tiene la consigna de armar un nuevo plantel de cara a los próximos desafíos deportivos, debido a la sangría importante de jugadores que hubo durante este mercado de pases.

Es que se fueron jugadores que fueron claves para lograr los objetivos históricos de las últimas dos temporadas y llegaron otros sin tanto nombre, y que deberán adaptarse rápidamente a lo que les pide el entrenador para que el equipo comience a ensamblarse y conseguir los resultados esperados.

En esta refundación futbolística también Madelón piensa en los pibes, como es el caso de Juan Nardoni, quien acaba de cumplir 17 años y hace un par de semanas trabaja junto al plantel profesional. De hecho jugó el último amistoso de pretemporada como titular frente a Rosario Central.

Nardoni habló con Radio Gol (FM 96.7) sobre cómo está viviendo estos primeros pasos como jugador profesional, y en arranque comenzó hablando de cómo fueron sus inicios en el fútbiol: "Arranqué en Boca de Nelson y luego pasé a Libertad, mientras que después ya me vine a Santa Fe".

Y agregó: "Empecé jugando de volante por izquierda en Corinthians Santa Fe, y cuando cerró pasé a Unión por una gestión de Facundo Rojas. Me hicieron una prueba y quedé, es el quinto año que ya estoy en el club".

Mientras que sobre sus primeros pasos en el Tate, reveló: "Arranqué en pre novena, para luego comenzar a jugar en las inferiores de AFA. Patita Mazzoni me pasó de volante por izquierda a mediocampista central, me gustó la posición y me quedé ahí".

Posteriormente, infló el pecho y afirmó: "Hace dos años fui convocado para la Sub 15, y trabajé en el predio de AFA con Placente y Aimar".

Cuando se lo consultó cómo se dio su llegada al plantel profesional, indicó: "Estaba entrenando en Reserva y una mañana faltaban algunos chicos en el plantel de Primera para hacer un trabajo, y fuimos un par de Reserva, y cuando terminó la práctica Madelón me llamó y me dijo que quería que comience a trabajar con ellos, hace casi dos semanas que estoy trabajando con ellos".

Y por último, contó: "Los jugadores más grandes me enseñan constantemente en los entrenamientos y yo aprovecho para aprender. Me gusta más jugar que quitar, me gusta más pasar al ataque".