Las vacaciones del plantel de Unión se terminarán el 12 de junio, cuando Leonardo Madelón y su grupo de colaboradores se vuelvan a juntar con los jugadores para iniciar la temporada 2019/20.

Como se sabe, de aquí hasta fin de año serán dos los torneos oficiales que deba afrontar el Tate: Superliga y Copa Santa Fe, esta última con la idea de poder tener un mejor papel que las ediciones anteriores.

De acuerdo a lo que estipuló la organización, el partido entre Atlético San Jorge y Unión por los octavos de final, será en cancha del Uruguayo, donde el vencedor se encontrará con Atlético de Rafaela o Ben Hur en la próxima instancia.

Te puede interesar Central agiliza las gestiones para quedarse con Zabala

En un principio el compromiso fue programado para el domingo 23 de junio a las 15.30, aunque el choque podría adelantarse para el jueves 20. Con apenas un par de semanas de entrenamientos, seguramente el entrenador rojiblanco evaluará llegado el momento qué equipo plantará ante su adversario de turno.

Hasta el momento las tres series de octavos de final de la Copa Santa Fe son las siguientes:

Sportivo Bombal 1 - Jorge Newbery 0

Unión de Totoras 0 - Porvenir Talleres 1

Ex Alumnos 0 - Unión de Sunchales 3

Asimismo, los cruces que aún restan definirse, ya con la presencia de los cuatro elencos que actuán en Primera División más Atlético de Rafaela, son los que a continuación se detallan:

Sportivo Las Parejas vs. Newells Old Boys (domingo 9 de junio)

Ben Hur vs Atlético de Rafaela (jueves 20 de junio)

Atlético San Jorge vs Unión de Santa Fe (jueves 20 o domingo 23/6)

Central Córdoba vs. Rosario Central (domingo 23 de junio)

Argentino de San Carlos vs. Colón de Santa Fe (sin fecha)