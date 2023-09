El día que el Kily González quiso pegarle a Bielsa por la rivalidad entre Newell's y Central

LEER MÁS: Los antecedentes de Unión en el Coloso Marcelo Bielsa

Como le pasó a muchos otros jugadores que fueron dirigidos por Marcelo Bielsa, Cristian González en una entrevista que brindó hace un par de meses a ESPN hizo un repaso de su carrera y recordó un entredicho con el Loco, por la rivalidad entre Rosario Central y Newell's. Esto generó algunos roces que con el paso del tiempo se convirtieron en anécdotas divertidas ideales para seguir descubriendo la locura del actual DT del Leeds y mucho más en este tiempo de pandemia.

"Te resumo lo que representa Central en mi vida. Cuando Bielsa da la convocatoria la primera vez que lo veo, él camina por atrás en medio de todos los jugadores y de repente, yo estirando, se para adelante mío y me dice: 'Perdón ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sabe cómo salió Newell's y Central?' Había ganado Newell's 3-0 y yo sabía pero le digo 'no sé cómo salió'. 'Gano Newell's 3 a 0', me dice, pega la vuelta y se va", contó el flamante DT de Unión por ESPN.

Claro, el sentimiento del Loco por Newell's es el mismo que siente el Kily por Central y en Rosario el clásico y la rivalidad se vive con mucha intensidad. "Yo quedé prendido fuego, pensé en sacarme la camiseta y pelearlo mientras todos los pibes se mataban de risa hasta que le grito 'Marcelo, usted me cagó la adolescencia a mí'. Se da la vuelta me dice 'discúlpeme' y se fue", completó la anécdota el rosarino de 45 años en referencia a la época dorada del Rojinegro entre fines de los 80 y principios de los 90 con Bielsa como DT.

Más allá de ese cortocircuito inicial, el Kily González fue una pieza clave en todo el ciclo de Marcelo Bielsa en la Selección Argentina, disputando las Eliminatorias, el Mundial 2002, las Copa América 1999 y 2004 y los Juegos Olímpicos de ese mismo año dondo juntos ganaron la medalla dorada en Atenas. "Yo percibí que él me lo dijo de corazón, por eso hoy tengo la relación que tengo, me llevo como me llevo y para mí fue el mejor de todos", cerró el ex Inter y Valencia como para que no queden dudas de lo que piensa.