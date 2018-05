"La economía del club tiene que centrarse en mejorar"

El presidente de Unión, Luis Spahn, tendrá mucho trabajo en este receso pero con la satisfacción de poder haber entrado en la historia durante su mandato que roza los 10 años, con la institución disputando un certamen internacional por primera vez.

Al momento de referirse a la renovación de Leonardo Madelón, el presidente destacó que "tiene sus merecedidas vacaciones, es un tema que se está tratando con el representante que está en el exterior, vuelve y cuando lo haga se pondrá en contacto, siempre se habló de terminar el torneo para tener un punto de evaluación y partida par evaluar lo que viene".

En otro tramo de la charla también hizo mención a la situación de Lucas Gamba, al apuntar que "estamos charlando con el representante de Gamba, estamos hablando acerca de las pretensiones de montos y años de contrato, están evaluando una oferta al exterior y considerar después las alternativas".

Mucho de habló de lo corto que fue el plantel rojiblanco en la última Superliga, algo que tuvo otra mirada por parte del titular tatengue: "Siempre se presenta el plantel corto como una debilidad, yo lo veo con fortaleza, en la Copa nos ponemos en perspectivas que es de mediano plazo, tenemos que superar el escalón que terminamos en el segundo semestre, falta mucho para la Copa, en conertir en una fortaleza nuestro estadio y lo importante es competir para ir por más adelante".

De aquellos jugadores a los que se les termina el contrato, hay distintas consideraciones respecto a las continuidades. Por eso Spahn admitió que "hay distintas opciones, Yeimar es retenible pagando la opción, tenemos derecho a pagar su servicio porque tiene contrato por 3 temporadas, Acevedo tenemos que evaluar la economía del club, con la posibilidad de hacer una venta, sino buscar otras alternativas, no hay más importancia que la parte salarial y se dificulta si damos pasos en falso, no pudimos cobrar algunos dineros, tuvimos gastos extras, tenemos que evitar que esta situación no genere un desgaste con el plantel, hubo que hacer un presupuesto con mas ambición, como Zabala, Aquino, todo tiene un costo y lo estamos pagando. Unión si no vende va a existir y vamos a buscar de qué forma implementar los recursos la temporada siguiente".