La gran preocupación de Leo Madelón

Justamente el conductor rojiblanco fue categórico en decir que no importa el resultado sino cómo se da el funcionamiento. Por ende apuesta por este tipo de ensayos para ganar el ritmo que pretende y el duelo ante el Halcón será relevante antes de pegar la vuelta a Santa Fe. Lo bueno es que todos los rivales son de importancia y eso da un plus pensando en lo que viene.

A decir verdad, a Madelón le hubiese gustado jugar un pleito más, pero producto de lo acotado del calendario, eso por ahora es trunco. Aunque se está dentro de lo previsto. Precisamente respecto a cómo se está potenciando el equipo, el arribo de Rodrigo Gómez le dio un impulso importante. No por su sentido de pertenencia sino también por su talento, ya que además de la técnica y la pegada privilegiada, puede dar muchas opciones dentro de la cancha.

Una arista menos, ya que el estratega tatengue necesitaba un jugador de esas características y jerarquía, factor que potencia a un grupo que está en un grato momento. Sin embargo, hay algo que todavía lo preocupa: reforzar la ofensiva. Si bien Droopy es un valor para pensar en el arco rival, se está todavía en la búsqueda del delantero que venga como alternativa de Franco Soldano y Lucas Gamba, quienes son titulares indiscutidos.

Producto de esto durante estos últimos días el nombre de Fabián Bordagaray se llevó gran parte de la atención; incluso se supo que el DT se habría comunicado con el jugador, pero hasta ahora no hay mayores novedades. Por lo que se pudo saber, Defensa y Justicia no tiene intenciones de dejarlo salir, ya que tendrá por delante la Copa Sudamericana y sería una baja importante, pese a que no es titular.