La novela del pase de Franco Soldano atraviesa su capítulo final

Así las cosas, y teniendo en cuenta el muy buen torneo que tuvo Soldano marcando 11 goles en la campaña que clasificó a Unión por primera vez a la Copa Sudamericana, se daba por descontado que las ofertas llegarían. Sin embargo, los días pasaron y pese a algunos ofrecimientos concretos, ninguno terminaba por seducir al goleador.





De hecho, la oferta más concreta y más tentadora para Unión fue la que acercó Vélez para comprar el 50% del pase en una suma aproximada a los 3.000.000 de dólares. Por ello Luis Spahn aceptó la propuesta, pero fue Soldano el que se negó a ir a Vélez, ya que desea jugar en Europa.









Se mencionó al West Bromwich de Inglaterra, el Levante de España y también el Olympiacos de Grecia como posibles destinos del artillero tatengue. Pero lo cierto es que por estas horas se aguarda una definición al respecto, dado que si eso no ocurre, Leonardo Madelón podría utilizarlo para el partido frente a Aldosivi.





No obstante, trascendió que ya habría un acuerdo entre todas las partes para determinar que Soldano finalmente será transferido y lo que resta conocer es en qué equipo jugará. Teniendo en cuenta este panorama, es factible que Unión anote algún delantero en el cierre del mercado de pases. Aunque no se descarta que la dirigencia vaya por algún punta que no tenga club.

































Desde hace meses que se viene mencionando la posibilidad de que Franco Soldano sea transferido al fútbol europeo. De hecho, en diciembre del 2017 el jugador junto a su representante Hernán Rubiola viajaron a Italia para tramitar el pasaporte comunitario y así tener más chances de actuar en Europa siendo futbolista comunitario.