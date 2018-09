La principal razón por la que Soldano decidió quedarse en Unión

Este martes trascendió que pese a la oferta concreta del Monterrey y el ok que dio la dirigencia rojiblanca para transferirlo, Franco Soldano había rechazado el ofrecimiento para quedarse en Unión. Y este miércoles la información fue confirmada por Hernán Rubiola, el representante del goleador, quien charló con La Primera de SOL 91.5.





"El Monterrey se contactó para tratar de contratar los servicios de Franco. Existió ese interés real, pero se tomó la decisión de continuar en Unión por una cuestión deportiva. Siempre prevaleció el aspecto deportivo por encima del económico. Se trataba de una mejoría importante, pero pasaba a un segundo plano", explicó el representante.





Y luego agregó: "Con Franco coincidimos que lo más conveniente era seguir en Unión en donde está bien insertado y en plena competencia. En cambio si se iba debía adaptarse a un plantel nuevo con el torneo ya empezado. Por lo cual la idea es esperar al próximo mercado de pases".









Cuando se lo consultó si la dirigencia de Unión ya estaba enterada de la decisión respondió: "Unión ya está al tanto porque esto se resolvió ayer (martes). Se evaluó todo y las cosas van cambiando, sabemos que el Monterrey es uno de los equipos grandes de México, pero una cosa es llegar antes de empezar la competencia y otra es sumarse con varias fechas jugadas. Puede haber clubes interesantes para ir como por ejemplo el Monterrey, pero en este caso no se evaluó el lugar, sino el momento".





Respecto a los motivos por los cuales no se terminó vendiendo al delantero, Rubiola explicó: "Teníamos tres personas con poderes para negociarlo, uno para la liga inglesa, una para España y otra para Italia. En una venta hay un montón de factores, depende el destino, del precio. Se analiza dónde juega, cuándo vence su contrato, cuánto gana, son varias pautas que hay que tener en cuenta. Hay mercados y mercados. La vidriera de Unión puede ser mayor o menor que la de Huracán o San Lorenzo, pero un ejemplo es el de Puseto, que Huracán lo vendió en 7.000.000 u 8.000.000 de dólares, pero Rafaela se lo había vendido en 1.000.000".









"Yo me pregunto: ¿cuándo Unión o Rafaela vendieron jugadores arriba del 1.000.000 de dólares.Porque por Franco se hablaba de una operación global de entre 7.000.000 y 8.000.000 de dólares sumando los impuestos. Y los clubes de mitad de tabla para abajo en Europa no pueden pagar ese monto de ninguna manera. Hubo ofertas de préstamos, pero no se podía concretar un préstamo".





Por último sobre los pasos a seguir de ahora en adelante aseguró: " A Franco todavía le queda un año de contrato y es jugador de Unión, siempre tuvimos buen diálogo con la dirigencia. Se terminó la novela de la transferencia y ahora debemos continuar. Siempre se habló sobre la salida y no sobre la renovación del contrato. Se pactó una adecuación del sueldo y después se verá cómo continuamos"