"La simpleza del gol es para encuadrar"

Entonces, salvo casos excepcionales, fueron los jugadores que consiguieron el pasaporte a la Copa Sudamericana 2019 los que salieron desde el pitazo inicial, logrando con el 1-0 el pasaje a las semifinales de la 3ª edición de la Copa Santa Fe





Ni bien finalizó el cotejo, el estratega rojiblanco afirmó que "fuimos y pensamos en ganar todo el tiempo el partido, hicimos un buen gol, después creo que fue un partido disputado, sirve para ir viendo cosas, jugadores, hay cosas buenas y muchas cosas por corregir. Hay que seguir trabajando para mejorar".





En todo momento, Madelón enfatizó que "este equipo se acostumbró a ganar, hicimos un buen gol y lo conservamos. En los últimos 5' con uno más no pudimos cerrarlo. Tenemos muchos pibes: Gallegos, Troyansky, Godoy, es normal, cuesta manejar los tiempos, me quedo con las cosas buenas y hay que trabajar para que algunas no vuelvan a suceder".













Cuando lo consultaron sobre Franco Troyansky, una de las caras nuevas que tiene el elenco rojiblanco, su conductor reconoció que "va a ser importante para el equipo pero sabemos que viene atrasado en la parte física, nosotros estamos más afinados y él estaba trabajando en otra parte con Olimpo, pero con el correr de los días se va a poner bien".





Otro que tuvo algunos minutos en la parte complementaria fue Nelson Acevedo, a lo que el DT del Tate expresó: "Le costó los primeros 15' y después manejó los tiempos como corresponde, no nos apuramos a ponerlo, no hizo fútbol con Racing y no hay que apurarlo".





En la parte final, antes de descansar hasta el martes cuando retome los entrenamientos, Madelón apuntó que "sabemos el modelo del juego que tiene Unión, la simpleza del primer gol es para encuadrar, perdimos muchas pelotas después pero son cosas sobre las que vamos a trabajar seguramente en los entrenamientos".

Mientras espera la llegada de un par de refuerzos más para completar el plantel, Leonardo Madelón aprovechó este partido frente a Newell's para poner en campo una formación que se asemeje al ideal.