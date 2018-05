La vuelta de Enrique Triverio a Unión, ¿deseo o realidad?

Este lunes hubo reunión de comisión directiva en Unión, donde se tocaron varios temas del presente y, desde ya, también del futuro. La renovación de Leonardo Madelón como entrenador se viene dilatando, producto de los tiempos de los protagonistas: el representante y el presidente del club, Luis Spahn. Justamente Cristian Bragarnik habló en las últimas horas y le tiró la pelota al mandamás rojiblanco. Esto quiere decir que no habría problemas, aunque restan definirse detalles importantes.





LEER MÁS: "El que debe definir la continuidad de Madelón es Spahn"





Para seguir adelante con el resto de las negociaciones primero hay que finiquitar esta, aunque se presume que será cuestión de días para que todo llegue a buen puerto. Tanto es así como son muy pocos los rumores que existen en torno a los posibles refuerzos, que desde ya llegarán, porque en la campaña anterior el plantel era corto y la idea del DT es tener más variantes, más que nada de mitad de cancha en adelante.





LEER MÁS: "Es muy difícil que Acevedo siga en Unión"





El Tate ya le hizo una oferta de renovación a Lucas Gamba y, pese a que será el mejor pago, eso por ahora no es suficiente para lograr la continuidad inmediata, ya que tiene otras ofertas que incluso son superadoras. Contra eso el elenco santafesino no puede hacer nada y sabe que pelea contra el tiempo, ya que el próximo 30 de junio queda libre. Hoy parece muy complicado que el mendocino esté en el semestre que viene, aunque tampoco es para darlo ya por descartado, porque se siente muy cómodo en la ciudad. Pero muchas veces esos factores quedan de lado cuando llegan opciones más importante de otro lado. En consecuencia, será vital lo que diga el jugador. Solo queda esperar.





LEER MÁS: Diego Zabala, autor de uno de los goles nominados al Mejor del Año





Otro de los que será complicado de retener es Franco Soldano. Algunos exponen que su representante podría estar manejando algunas ofertas del exterior y por eso, en base al número que se ponga sobre la mesa, se accionará. Suponiendo que ambos delanteros sigan, de igual modo se buscarán atacantes y ahí es donde aparece Enrique Triverio.





Embed





¿Deseo o realidad? No le tocó jugar mucho en Racing con la llegada de Eduardo Coudet y no vería con malos ojos volver a Unión en busca de más protagonismo. El tema está en que la Academia, antes que nada, quiere recuperar la inversión que hizo y por eso piensa en venderlo. Ante esto, el Rojiblanco no estaría en condiciones de afrontar los 1.500.000 dólares del 50% como base.





Enrique Triverio.jpg





Pero si no logra colocarlo en ninguna parte, sí podría pensar en prestarlo y Unión es el que picaría en punta como interesado. Vale recordar que Kike dejó un grato recuerdo en Santa Fe y, producto de sus actuaciones, logró pegar el salto a México. Por esas cuestiones de la vida hoy el destino los quiere juntar de nuevo, pero lo económico es lo que por ahora juega en contra.





Así las cosas, solo el tiempo dirá cómo terminará esta historia...