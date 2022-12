Y luego del encuentro, hubo varias voces que se expresaron, de todas las agrupaciones y también del oficialismo, quienes dejaron sus opiniones sobre lo que se habló en la reunión "técnica", y también plantearon, sobre todo los opositores, sus inquietudes y desacuerdos.

Carlos Ghisolfo, de Glorioso 89, comenzó diciendo: "Lo más importante era abrir el espacio de diálogo, que hace mucho tiempo lo veníamos reclamando y lamentablemente el club no lo tenía, tuvimos la experiencia el otro día con la gente de obra, y hoy con la comisión revisora y la contadora del club. Nos vamos con muchas dudas, seguimos diciendo que la deuda con el presidente Luis Spahn es un tema álgido en el club, que no encontramos todavía una respuesta. No tuvimos todas las respuestas que buscábamos en torno a cómo se generó esa deuda, cómo se controla, cómo se ejecutará cuando el presidente decida ejecutarla. Analizaremos con la agrupación los resultados, nos acompañó nuestro contador. Nos vamos conformes con el espacio de diálogo, pero seguimos con muchos interrogantes".

Y agregó sobre la fecha de la nueva Asamblea: "No se habló, los chicos que estaban por parte del club no tenían conocimiento. Estaremos cuando nos convoquen y en base a eso decidiremos la postura que traeremos como agrupación a esa Asamblea".

Más adelante, Carlos Ghisolfo de Glorioso 89 expresó: "Hablamos de cuestiones técnicas específicas, en algunas quedamos conformes y en otras faltó información. Veremos en los próximos días las cuestiones que quedaron pendientes la podemos seguir conversando, pero está todo ligado a lo político e institucional, es muy difícil hablar de números específicos, ya que se termina hablando de jugadores, de pases, de proyectos, de obras. Se charló de todo. Nosotros seguimos diciendo que el balance representa una cuestión que no representa la realidad del club, sobre todo por la deuda con el presidente. Hace más de cinco años que venimos reclamando este tema, no están los papeles que acrediten la deuda. El presidente debería tener el gesto de documentarla para darnos seguridad. La deuda del presidente está en el balance en pesos, pero no se puede comprobar. Pedimos la documentación que respalde esa deuda, y luego cuantificarla en pesos".

El doctor Héctor Ojeda Varela, de Más Unión (agrupación que encabeza Leonardo Simonutti), a su turno reveló: "La sensación es que trataremos de rescatar lo positivo, hay que ser positivos. Se realizó una reunión, la CD informó el estado económico y financiero del club, hay un punto donde se traba cualquier tema de consideración, y es que se pretende que levantemos la mano para votar entelequias. Todo está en valores históricos, nunca se sincera. Parece que está prohibido hablar de ciertas cuestiones. No nos olvidemos que alguna vez se dijo que la deuda de Spahn era una piedra en el zapato, y cada vez la piedra es más grande".

"Partimos siempre de la misma base, y te digo que es incomprobable, dicen que no tienen comprobantes de aportes, venimos balances tras balances de esta manera. Nadie le quiere hacer mal a Unión, pero cuando la gente se expresa, no solamente en la Asamblea, también fue ante la bochornosa derrota ante los santiagueños. La gente está cansada, y también de que el presidente diga que con un barril y dos costillares se arregla todo", agregó Ojeda Varela.

En cuanto a si se aprobará la Memoria y Balance en Unión, admitió: "Nosotros expusimos lo que consideramos que son imperfecciones, por un lado nos dicen que manejamos la Asamblea y por otro lado dicen que voten la Memoria y Balance, demostramos nuestra disconformidad en la manera de conformar el Balance y omisiones en la Memoria. Rescato el que hayamos tenido esta reunión, nos hubiese gustado encontrarnos con el presidente y que no sea tan técnica. La comisión revisora parece responder más a los intereses de Spahn que a los de Unión. Y ahora, ¿qué van a hacer con Mele? ¿Cómo le van a explicar a la gente que dejan ir a un jugador con un potencial deportivo y económico? ¿Qué se le va a expresar a los socios? ¿Es culpa de los quilomberos de siempre?".

"Es el Club Atlético Spahn, que funciona en su más máxima expresión y eso no nos gusta porque el club es de todos. No es culpa ni de Ojeda, porque había más de 600 personas, y esas personas no se manejan con un barril y dos costillares", cerró.

Mientras que el contador público Leonardo Biagini, de Tate Campeón, agrupación encabezada por Marcelo Martín, afirmó: "Primero celebrar que podamos reunirnos en el club y discutir puertas para adentro, algo que pregonamos desde siempre desde nuestra agrupación. Fue larguísima, se habló bastante del balance, luego van surgiendo otras cuestiones. Quiero entender que cuando se llame a Asamblea todos vamos a tener un gesto para que se apruebe el balance. Nosotros teníamos la posición, tras hacer muchas consultas, no encontrábamos cuestiones para bajarle la mano. Sí el pasivo financiero con la deuda de Spahn, que quede claro que quede sujeta a revisión. Queríamos que se deje asentado, porque lo hicimos en todos los balances. Con esa postura estamos todos de acuerdo, también las otras agrupaciones, pero solicitan que el presidente presente la documentación para una posterior reunión y comenzar la revisión de la supuesta deuda. Entiendo que todos los unionistas llegaremos a la Asamblea con otra predisposición para aprobar el Balance. Flaco favor le haríamos al club si no lo aprobamos".

"Algún día la deuda con el presidente se debe resolver, pero si el resto habiendo hecho un montón de consultas, y algunas que otras, están dadas las condiciones para que se apruebe. La madurez de los unionistas debemos encaminar para que se apruebe, no podemos tener otra Asamblea como la del 31 de octubre, debemos discutir ideas y posiciones, criterios, y no intereses personales o cuestionamientos de mala forma, la agresividad no sirve para nada", cerró Biagini.