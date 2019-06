Foto: José Busiemi

Unión retomó las tareas el 12 de junio con miras a la nueva temporada de la Superliga. Desde ya, hubo algunos jugadores que se presentaron pese a que sus contratos expiraban a fin de mes y otros que directamente pegaron el faltazo. El caso más emblemático es el de Franco Fragapane, que incluso tras varias semanas de vacaciones se fue al exterior en lugar de trabajar en el predio Casasol.

La dirigencia viene intentando cristalizar su continuidad desde finales de 2018. El primer acercamiento fue desechado, al igual que el segundo que se dio a principios de este 2019. Esto avizoraba que su destino no estaría en Santa Fe, pero el presidente Luis Spahn hizo un último intento dos semanas atrás con una propuesta superadora: adquirir el 50% del pase y un contrato por tres años.

Esto fue en una reunión con su representación y hasta el momento no hubo respuesta. Evidentemente maneja algunas otras alternativas acrecentando las especulaciones. Por eso el entrenador Leonardo Madelón, pese al deseo de tenerlo, ya se va haciendo la idea de que deberá armar un plantel sin el extremo.

Franco Fragapane finaliza su contrato el 30 de junio

Unión ya no lo espera y busca opciones en su puesto de volante por los costados. Por ahora la apuesta es por el pibe Braian Álvarez, con quien se prorrogó el préstamo por un año más, aunque está más que claro que algún jugador más llegará para pelear y potenciar a un grupo que está en pleno recambio.

Algunas actitudes de Fragapane no cayeron bien en el cuerpo técnico y la dirigencia, por lo que ya se mira para otro lado. En su momento trascendió que tenía todo acordado con Vélez, pero la realidad es que el deseo del extremo es salir al exterior. Todavía no tiene nada firme y por eso no puede decidirse.

Todo pinta para que Unión tenga una nueva idea, por ahora sin su último goleador en la Superliga. Si accede a seguir, bienvenido sea, pero no se insistirá en el llamado.