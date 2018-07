Hasta el momento, las cuatro caras nuevas que sumó Unión fueron anunciadas por las redes sociales de la institución y en todos los casos fueron apellidos que nadie manejaba.





Así fue como primero se blanqueó el acuerdo con Claudio Corvalán y el pasado fin de semana se confirmó la llegada de tres jóvenes de Racing: el delantero Augusto Lotti (22), el volante Braian Álvarez (20) y el zaguero central Rodrigo Schlegel (21).





Madelón sabe que no podrá contar con Lucas Gamba, en tanto Franco Soldano sigue entrenando con el plantel, aunque la dirigencia evalúa una oferta que favorezca a la institución para abrirle el camino a su futuro deportivo.





En ese sector entonces el DT está buscando alternativas para armar el modelo 2018/19 que tendrá por delante mucha competencia. Entonces la posibilidad de sumar a Franco Troyansky tomó fuerza en los últimos días y el mismo jugador reconoció que su futuro podría estar en la Avenida López y Planes.





En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que "por lo que me acaban de comentar esta cada vez mas cerca me dijo mi representante, la idea de Unión es comprar el 50% del pase, estoy esperando el llamado en estos días, mientras me entreno con Olimpo".





Si bien hubo otro equipo que se interesó en sus servicios, el futbolista expresó que " Argentinos preguntó pero sentí más interés por Unión, me gustaba mucho el club y le dije a mi representante que le de para adelante".













Al momento de definirse como jugador, enfatizó que "soy un delantero al que le gusta moverse en todo el frente del ataque, zurdo, rápido y también un poco habilidoso, con todo lo que dije voy a tener que jugar, el gol me encanta, me vuelve loco".





En la parte final dijo que "tuve contacto con Martín Zuccarelli la semana pasada, todavía no hablé con Madelón. En Olimpo jugué también de volante, como mediapunta con Coniglio y también de 9 solo. Les pedí por favor a los dirigentes que me dejen ir, ellos me dijeron que me quede tranquilo, que va a estar todo bien, tengo buena relación".