Conocidas las tres listas que buscarán ser gobierno en las próximas elecciones, ahora solo resta que llegue el sábado 1 de junio para que los socios decidan a quién le dan la confianza para conducir los destinos del club.

Si hay un punto en común entre las tres listas que buscarán ser gobierno el próximo 3 de junio es que pretenden que Leonardo Madelón continúe como entrenador del equipo, en lo que representa su tercera y exitosa gestión, donde consiguió clasificarlo por primera vez a un certamen internacional, como fue la Sudamericana 2019 (también lo hizo para la Sudamericana 2020).

Durante el tiempo que transcurrió desde la eliminación de Unión en la Copa de la Superliga, y luego de sus declaraciones en la conferencia de prensa posterior, donde dijo que el club primero tenía que "arreglar sus cosas" (por las elecciones), y que podría tomarse un tiempo como "pausa" o tal vez esperar una oferta superadora, al Francés lo relacionaron con Huracán, Vélez, Atlético Tucumán, Tijuana, San Luis de Potosí y Cerro Porteño.

Pero más allá de la continuidad del entrenador, que a medida que pasa el tiempo comienza a acrecentarse la chance que permanezca en Unión, hay otro tema que no es menor y tiene que ver con la continuidad de aquellos jugadores que se consideran fundamentales en el proyecto deportivo.

Son 10 jugadores a los que se les termina el vínculo con la institución, algunos de los cuales fueron fundamentales en las últimas campañas como Nereo Fernández, Damián Martínez, Jonathan Bottinelli, Franco Fragapane y Augusto Lotti.

Lotti, al igual que Claudio Corvalán (es suplente y también se le termina su vínculo) admitieron un contacto con la dirigencia para renovar sus vínculos, y también expresaron públicamente su deseo de continuar en la institución para la próxima temporada.

Pero algunos de esos 10 jugadores que dejarán de pertenecer a la institución es muy difícil que se haga un esfuerzo para retenerlos ya que se buscarán nuevos jugadores para esos lugares.

Nereo Fernández podría continuar pero solo para potenciar el puesto de arquero.

Nereo perdió su lugar como titular en la parte final de la temporada, y con 40 años es muy difícil que pueda ganarse un lugar entre los 11. Podría quedarse a potenciar el lugar, aunque la idea sería apostar por otro arquero experimentado, que llegue para cubrir un lugar donde en el inicio de la pretemporada estarán el excapitán, Matías Castro, Alan Sosa, Marcos Peano, Joanquín Papaleo e Ignacio Arce.

Un caso particular es el de Santiago Zurbriggen, quien regresó al club sabiendo que no iba a ser titular, debido a que la defensa estaba totalmente consolidada y en los partidos donde le tocó actuar no sobresalió. Cuando faltó un lateral derecho fue Brian Blasi, mientras que por la izquierda lo hizo Corvalán, que también tuvo participación cuando faltó algunos de los centrales.

Santiago Zurbriggen nunca pudo ganar los minutos que vino a buscar a Unión.

Sería muy difícil que se produzca la continuidad del oriundo de San Jerónimo Norte, ya que también buscaría un equipo donde pueda tener más continuidad que en su regreso a la Avenida.

Mientras que Matías García tampoco pudo sumar minutos desde que desembarcó en el club. Solo tuvo participación en el encuentro ante San Martín de Tucumán, en La Ciudadela, cuando Madelón paró un equipo alternativo. Por lo tanto sería muy difícil que continúe en la institución.

Otro caso particular es el de Brahian Álvarez, quien fue titular en el amistoso ante Boca en Mar del Plata pero a raíz de la lesión que sufrió en uno de sus tobillos no tuvo participación durante todo el semestre. Volverá a Racing, y si Madelón lo pretende se podría dar su continuidad, aunque parece muy complicado.

El otro jugador que no continuará en el club es Federico Andrada, quien nunca pudo rubricar los pergaminos con los que llegó al Tatengue. Nunca pudo ganarse un lugar entre los 11 y cerró su participación con la rojiblanca sin convertir.

Sin embargo, más allá de las especulaciones, para cerrar estas decisiones primero tendría que asumir la nueva Comisión Directiva y asumir el nuevo entrenador si es que Madelón no continúa. Más allá de esto, a la luz de lo demostrado en la última temporada, estos jugadores no serían contados en el nuevo proyecto deportivo que se buscará desplegar a partir de junio.