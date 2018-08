Los caminos de Soldano conducen a un mismo lugar

El mismo Leonardo Madelón no se hizo muchas ilusiones en poder contarlo para toda la temporada, ya que en conferencia de prensa tras la victoria frente a Aldosivi , cuando fue consultado por la situación del goleador, respondió: "Yo no voy a forzar nada, nadie va a forzar nada. El que tiene el As de espadas en la mano es el jugador. Todos los días lo fui tanteando y le dije que dejara la mejor imagen, que si le tocaba irse que meta un gol y se fuera, ahora hay que convencerlo para que meta un gol la semana que viene y después se vaya".

Mientras que el mismo Soldano, en una conferencia de prensa muy nutrida de periodistas en la zona de vestuarios del 15 de Abril, le apuntó a los dirigentes por la cantidad de rumores que se generaron en el mercado de pases, que no fueron desmentidos e indicó: "Algunas cosas me dan risa, porque me vendieron tantas veces , me parece que hay una tendencia periodística y dirigencial a exponerme a mí como jugador. Ningún dirigente salió a ratificar que me habían vendido, primero a Atlético de Nacional, después al Levante, a Grecia. Por lo cual trato de no hablar, mantenerme al margen, soy fiel a mi palabra, siempre dije que mientras tenga contrato y sea jugador del club lo voy a respetar . Durante la pretemporada me preparé para este partido, más allá de mi futuro y por suerte pude contribuir para el triunfo".