Los días en los que Unión jugará las primeras tres fechas del Torneo Apertura

A falta de la oficialización por parte de AFA, ya estarían confirmados los días en los que Unión jugará las primeras tres fechas del Torneo Apertura

Ovación

Por Ovación

3 de enero 2026 · 13:22hs
Unión debutará ante Platense el jueves 22 de enero en el 15 de Abril. 

Si bien aún no se dio a conocer el cronograma de las primeras tres fechas del Torneo Apertura 2026. Este sábado trascendieron los días en los que Unión estaría jugando ante Platense, Lanús y Gimnasia de Mendoza.

Los días en los que Unión jugará las primeras tres fechas del Apertura

De esta manera, el debut del Tate sería el jueves 22 de enero recibiendo en el 15 de Abril a Platense. Mientras que por la 2° jornada visitará el jueves 29 a Lanús.

En tanto que por la 3° fecha, el Tate estará recibiendo a Gimnasia de Mendoza el lunes 2 de febrero. Por lo cual resta la confirmación de los horarios en los que se jugarán dichos encuentros.

Recordando que Unión arrancó la pretemporada este viernes por la tarde y jugará dos amistosos previos al debut en la competencia oficial.

El elenco rojiblanco participará de la Serie Río de la Plata, en donde enfrentará el miércoles 14 jugará ante Alianza Lima y el sábado 17 lo hará frente a Defensor Sporting.

