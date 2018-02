Los gladiadores de Leonardo Madelón

Unión completó un nuevo entrenamiento en el predio Casasol a puertas cerradas, donde el entrenador, Leonardo Madelón, ratificó a los mismos 11 que vienen de vencer el domingo pasado a Racing, en la reanudación de la Superliga. El único interrogante era saber cómo evolucionaría Nelson Acevedo del golpe que sufrió ante la Academia, máxime si se tiene en cuenta que el lunes sentía bastante dolor, pero a medida que fueron pasando los días mejoró y seguirá siendo titular.





Una noticia que le trajo mucha tranquilidad al DT, porque lo considera pieza fundamental del equipo. Tanto es así que viene de ser una de las figuras y porque entiende a la perfección lo que hay que hacer en la mitad de la cancha. Además, porque el Francés siempre fue de la idea de tocar el equipo lo menos posible. Vale resaltar que también presentaron molestias Bruno Pittón y Diego Zabala, aunque desde el martes trabajaron ya con normalidad.





Si alguno de estos futbolistas no llegaba, había opciones esperando sin problemas: por Chaco podrían ingresar Manuel De Iriondo o Julián Vitalle; por Bruno Pittón sería Luciano Balbi y por Diego Zabala está Rodrigo Gómez. Esto echa por tierra con que no hay opciones, por lo menos de mitad de cancha en adelante. Si quizás sería complicado suplir a Gamba y Soldano, que actualmente no tienen un suplente a la altura.





Con esta panorama, el estratega rojiblanco volverá a apostar por el equipo que tantos réditos le viene dando y que sus hinchas recitan de memoria: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Pastor Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Franco Fragapane, Lucas Gamba y Franco Soldano.









Como siempre se dice, la formación no está confirmada, pero si definida. Este viernes el plantel volverá a entrenar por la mañana y posteriormente habrá atención a la prensa. También se espera la lista de concentrados que viajará a Rosario para esperar por un lugar en el duelo clave ante Central, por la 14ª fecha de la Superliga y con el arbitraje de Facundo Tello.