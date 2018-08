Los puntajes del agónico empate de Unión ante el Ciclón

El equipo rojiblanco lo buscó durante todo el partido, aunque en el segundo tiempo marcó claras diferencias ante San Lorenzo, aunque chocó contra una gran noche del arquero Nicolás Navarro, quien incluso le atajó un penal a Rodrigo Gómez.





El uno por uno





Nereo Fernández (5): No tuvo demasiado trabajo y en el gol no pudo hacer nada. En el complemento controló un remate de Reniero dentro del área que no había definido bien. Luego tuvo una salida a destiempo por una infracción que no le cobraron a Yeimar Gómez Andrade que terminó salvando Jonathan Bottinelli.





Damián Martínez (6): El empuje de siempre, para ir aún equivocándose a veces. Es una descarga permanente por el sector derecho. Inició la jugada del gol que terminó en el tanto de Franco Fragapane.





Yeimar Gómez Andrade (6): Sólido, fue el defensor más confiable en el mano a mano y casi siempre ganó. Pudo haber tenido algún error, sobre todo en el gol de San Lorenzo pero terminó en gran nivel.





Jonathan Bottinelli (5): A diferencia de otros partidos, en el primer tiempo lució bastante desacomodado, dando ventajas. Tuvo una clara para marcar el empate en el primer tiempo.





Claudio Corvalán (4): El más flojo, incluso en el gol cabecean en el sector donde tenía que marcar. Más allá de eso no pesó en ataque y fue reemplazado por Bruno Pittón, quien seguramente recuperará su lugar como titular en el Clásico.



Diego Zabala (6): No había jugado un buen partido, pero fue fundamental en el centro del gol y cinco minutos antes había tenido un remate cruzado que salió cerca. Intentó siempre y terminó siendo importante en el empate.





Nelson Acevedo (5): En el primer tiempo había jugado un buen partido. Desde lo físico no estaba al 100%, por eso lo sacó en el segundo tiempo Leo Madelón. Tuvo una actuación discreta.





Mauro Pittón (5): El empuje de siempre, a veces impreciso con la pelota en sus pies, sobre todo en el primer tiempo cuando al equipo le costaba progresa.





Franco Fragapane (6): No había redondeado un gran partido, pero terminó marcando el gol que significó conservar el invicto en la Superliga y que se festejó muchísimo.





Franco Troyansky (5): Se mostró muy activo, sobre todo en el segundo tiempo, donde Nicolás Navarro le tapó dos remates. Estuvo muy activo pero no se le dio el gol.





Franco Soldano (5): Las peleó y las buscó a todas, en el final tuvo una clara de cabeza que se la tapó magistralmente el arquero Navarro.





Bruno Pittón (5): Ingresó con la lógica impresición por el tiempo que llevaba sin jugar. Se destacó más en la ofensiva que en defensa y seguramente será titular en el clásico.





Rodrigo Gómez (5): Marró un penal pero a su favor que lo generó él. Le dio mucha energía al equipo y trató siempre de ser el abanderado de la remontada.





Federico Andrada (-): Debutó con la camiseta rojiblanca y no entró mucho en acción, pero está claro que Madelón confía en sus condiciones y en el aporte que le puede hacer a la ofensiva del equipo tras la partida de Lucas Gamba.

Unión prolongó su tremenda racha en el 15 de Abril tras empatar 1-1 frente a San Lorenzo, en el marco de la tercera fecha de la Superliga. Con este punto, el Tate llegó a los cinco y llega entonado al Clásico Santafesino del próximo domingo 2 de septiembre frente a Colón, en el Brigadier López.