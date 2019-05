En la parte final de la entrevista, Villarreal tuvo tiempo para apuntar directamente a las otras dos listas que competirán en las elecciones y criticó duramente a Rubén Decoud y obviamente a la alianza que se conoció sobre el cierre de listas entre Luis Spahn y Jorge Molina.

"Pero quiero ir más allá y preguntarle a Spahn ¿qué es gestión? no cumplir con las promesas de infraestructura, hasta los baños están destruidos. Gastamos 350.000 pesos mensuales en alquiler de predios, nosotros tenemos conversado para adquirir un predio de 10 canchas, dos canchas aptas para el fútbol profesional, pero otras ocho que practique el fútbol amateur. Pero ese predio tiene hotel y pensión, nos ahorramos 350.000 pesos, 100.000 que son para pagarle a Spahn el Country Los Molinos y los otros 250.000 para Casasol, pero nos ahorramos los alquileres de pensión para alquiler de departamentos y casas. Esa plata va a ir una cuota porque al predio lo vamos a pagar en siete años, que ya está armado y queda para el club es capitalizar al club".

Ya apuntando a la lista de Glorioso 89 que encabeza Rubén Decoud disparó: "Pienso en las próximas generaciones, es muy lindo vivir de ese glorioso 89, pero parece que es una marca hoy ese glorioso 89 tiene que pensar en un glorioso 2189, vamos a un glorioso 2019/2020 no pensemos más en un pasado. Yo quiero un campeonato y no seguir viviendo de un recuerdo, de la mística que la tenemos en vivo y que es Madelón. Yo creo que el proyecto de Decoud se quedó en el 89 y queda a las claras de que existe una improvisación absoluta, son improvisados en todo, la plataforma política de Decoud es un dossier de anhelos. Y además, hay que recordar que Decoud cuando fallece Cuqui Vega duró 5 minutos como presidente, él tuvo la posibilidad en la línea de sucesión de ser presidente, pero no supo manejar las relaciones de poder, duró 5 minutos, nada. Porque no supo manejar el poder, la presión lo expulsó. O mejor dicho, él no supo soportar la presión de ser presidente de Unión".

Y sobre la lista que encabeza Spahn y que tiene la incorporación de Jorge Molina opinó: "Y con respecto a la otra lista ya demostró lo que es: es la desidia, que haya nuevas incorporaciones de personas que se pelearon en el año 2011 y 2012 y que significó un descenso de Unión. En el 2011 un ascenso con un plantel conformado por Kudelka, pero la pelea de Spahn y Molina significó al otro año un descenso y desangrar el club, porque se habían peleado muy feo. Que me expliquen ellos que significa esta reconciliación. ¿Qué acuerdo hay? y aparte voy más allá. ¿Qué puede pasar cuando no esté más el hombre de la billetera? , como será la línea sucesoria si la vulnerabilidad del ser humano lleva a que no esté Spahn ¿Quien va a poner la billetera? ¿La va a poner Molina? que es un dirigente sindical y estatal. ¿Tiene plata o espalda, o va a utilizar los recursos de un sindicato? ¿Va a poner plata Sergio Romero que también es sindicalista del gremio docente? ¿Quien va a hacer la colecta anual de Caritas como se dice vulgarmente?".

"Es fácil decir yo pongo la billetera, pero después por los medios de comunicación nos enteramos que el campeonato económico está derrotado. Nos enteramos por los medios de comunicación que al presidente del club le debemos 5.000.000 de dólares, que no resisten una auditoría, se mueren de risa los contadores cuando escuchan a un presidente hablar de una deuda de 5.000.000 de dólares con él y su familia, cuando todo lo que se rige es exclusivamente un balance. Entonces que se hagan responsables los que le firmaron documentos privados, la única forma de detectar eso si somos gobierno, hacer una auditoría para ver como se manejaron los números del club y que me expliquen porque esa deuda no la explica en una Asamblea que la estamos esperando.Nosotros armamos una lista con empresarios importantes, con medianos empresarios y pequeños empresarios y profesionales. Tenemos un fondo cíclico para poder bancar a Unión en un terreno minado que nos puede dejar Spahn por su desmanejo".

Por último y para finalizar tiró: "Nosotros somos la verdadera renovación dirigencial y tenemos muchísimos proyectos que son viables en corto y mediano plazo. No tenemos tiempo para fracasos, no podemos darnos la oportunidad del fracaso. Tenemos que pelear el campeonato futbolístico para lograr una estrella, para ser campeones y que las generaciones que no lo vivieron lo puedan vivir".

"Tenemos que dejar de pensar en el 89, miras una u otra lista de las otras dos que van a competir y ya tuviste dirigentes que fracasaron en el manejo del poder. En 5 minutos huyeron y esa misma lista tenés al candidato a vicepresidente primero (Diego Sales) que fue dirigente de Spahn, que me expliquen como son las relaciones de poder, que pasó, que tan peleados están?. Hay una desidia absoluta desde la transparencia, la institucionalidad, la infraestructura, y sobre todo porque este presidente nunca ganó una elección, nunca gano una elección porque fue el resultado del fallecimiento de Cuqui Vega y del caos que significó eso cuando en la sucesión de Decoud que era el vicepresidente y se desencadenaron un montón de problemas económicos y que terminaron pidiéndole a Spahn que venga a poner la billetera. Pero por lo que se el creador de Spahn es Molina , se pelearon tuvimos ascensos y descensos y ahora vuelven a estar juntos".