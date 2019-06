Este martes también entregó dos noticias muy importantes en el mundo Unión. Por un lado, no se renovará el contrato con Marcelino Galoppo. Y por el otro, Eduardo Magnín dejará de ser el encargado de conducir a la Reserva.

El entrenador charló con radio Sol 91.5 y disparó con munición pesada a Leonardo Madelón. En el inicio expresó que "caer no me cae bien esta decisión, me siento angustiado, pero si lo veía venir hace dos años y medio, cada vez que iba a renovar siempre los palos en la rueda, a alguien le estábamos molestando por hacer las cosas bien, me entristece, yo voy a decir las cosas que no van a decir otros".

Y más adelante, acotó: "Yo nunca tuve una mala relación con Madelón, será un problema de él, hacer dos años y medio que nos quiere limpiar, nosotros trabajamos en función de lo que necesitaban o lo que él necesitaba, una vez me pidió 5 jugadores y lo tuvo, posicionamos jugadores en Primera, no veo como le dije al manager hoy que hicimos mal y no sabía que decirme".

En tren de desahogarse sin filtros, el ex-jugador de Unión enfatizó: "El técnico quiere poner alguien que sea más consecuente con él, le pedí a Martín (Zuccarelli) porqué no me salieron a defender si estuvimos trabajando para el club, a alguien le molesta que hagamos las cosas bien, nunca tuve un sí ni un no con Leo, tampoco es fácil tener un sí, tiene una forma de manejarse. Yo lo conozco bien a Madelón, si tengo un problema te lo digo de frente y punto. Después del primer año me hicieron una prórroga después de haber salido terceros en un campeonato".

Magnín fue al hueso con algunos casos puntuales: "A Peano hace 6 meses atrás no lo querían ni ver, Britos era capitán de la Reserva, pero trajo a García, los números son los números, me habré quedado afuera por hacer las cosas bien y por Unión, me duele que los dirigentes no me salieron a defender".

Sin poder entender las razones por las cuáles no continuará al frente de la Reserva rojiblanca, Renoleta agregó: "No hay motivos para no renovar, más que una sola persona, esto viene desde hace rato. Los resultados eran consecuencia de la formación de los jugadores. A Unión que le va a quedar cuando no esté mas Madelón".

Cuando le preguntaron si había podido reunirse o charlar con el actual DT del equipo superior, Magnín respondió: "Cuando me dijo puntualmente de Peano, viene y me dice que se tiene que ir, lo bajó a Reserva, empezamos a trabajar con él, que juegues en Primera depende de vos le dijimos, a los seis meses estaba en el arco de Primera, me lo dijo en el receso anterior a este, el que quiera seguir barriendo abajo de la alfombra que lo haga".

Con la noticia muy fresca, el orientador reconoció que "ahora voy a tratar de buscar otros horizontes, hacer lo que amo y esperando que se abra una puerta para seguir haciendo lo que me gusta no tengo nada que hablar con Madelón, si no le decís lo que quiere escuchar, está muy convencido que todos le tienen miedo, hace sentir eso a un montón de gente, amenaza a gente, puso una idolatría que le da un montón, para mí la usa mal, trabajamos para él, habrá visto una sombra muy grande en nuestro trabajo, es claro. No tiene otra justificación".

Y luego, agregó: "No me interesa tomar café con Madelón, hace dos años y medio me vive tirando baldes de mierda, estoy diciendo las cosas como son y como pasaron. Hay un montón de gente que no salió a respaldarme, que hicimos por el club, no por Eduardo Magnín".

Antes de la despedida, reconoció que "yo no iba a los entrenamientos para no molestar, no soy un perrito faldero, pensando siempre en que Madelón tenga alternativas, se lo dije en la cara. Cuando podía iba a ver las prácticas, evidentemente necesita otro tipo de persona al lado de él. A Jorge Mauri lo limpió en la primera etapa de Reserva. ¿Viste algún otro jugador del 89 adentro del club?".