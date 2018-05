Madelón: "Convencimos a estos chicos que se podía hacer historia"

Pero sin dudas que más allá de los méritos que tuvieron los jugadores, el gran hacedor de este momento es su entrenador Leonardo Madelón que ya era ídolo de la institución y que luego del triunfo con Independiente lo ratificó aún más para ser elevado a lo más alto del pedestal.

En las últimas horas el DT dialogó de manera distendida con Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad (97.9) y allí explicó las claves que llevaron a construir esta campaña que depositó a Unión en un torneo internacional. Pero además habló sobre su continuidad y detalló algunas anécdotas.

"Fue una semana muy pero muy feliz. En un año sonreí siete u ocho veces en los partidos y el otro día (ante Independiente) superé todo eso. Se mezcla la relajación con la emoción y eso sin dudas es una linda sensación también", comenzó diciendo.









Para luego agregar "Era un momento para marcar la historia de Unión y convencimos a estos chicos que se podía. No fue casualidad llegar a un torneo internacional, el equipo jugó bien. A mi me gustó y la verdad que disfruté mucho este año. Me daba placer ver como jugaban estos chicos y por eso estoy orgulloso de estos pibes".





Respecto a las claves que sostuvo esta muy buena campaña aseguró: "El perfil bajo y armar el vestuario fueron la clave. Hubo una gran energía y en esta vuelta al club, yo implementé el desayuno y almuerzo obligatorio para 40 personas todos los días. Ahí se fue armando un gran grupo. Los chicos estaban toda la mañana juntos".





En cuanto a la construcción del equipo indicó: "Creo que encontramos rápido el equipo, como con Lanús en Copa Argentina. A vos te dan un limón y haces limonada el tema es si te dan un limón y querés hacer ensalada de frutas, es ahí donde te equivocas. Es decir, pudimos identificar lo que teníamos y lo ordenamos bien. Hubo mucho trabajo todos los días".





A la hora de señalar su experiencia cuando se inició como futbolista y la manera en que ahora puede transmitir esa enseñanza manifestó: "Yo siempre le digo a los pibes estudien y lean. Mi vieja, me decía vos te vas a Buenos Aires, pero antes termina la secundaría, sino no te vas a ningún lado. Terminé quinto e hice las inferiores. Había momentos que como jugador me quería lesionar, porque extrañaba mucho mi familia y mi pueblo y quería volverme aunque sea unos días para ver a mi familia".









Y siguió: "Hoy puedo decir que puedo conducir un grupo, porque a veces tengo facilidad de palabras y facilidad de comprensión al otro. Yo siempre me veía líder y fíjate que termino siendo conductor y líder de un equipo de fútbol. Hoy siento que puedo convencer y que el jugador me cree y eso es muy lindo".