Con el tercer ciclo de Leonardo Madelón como entrenador, Unión vivió uno de los momentos más trascendentes de su vida deportiva, debido a que se clasificó por primera vez para jugar un torneo internacional, como fue la Copa Sudamericana 2018, y repitió la conquista en la temporada que finalizó con un 8º puesto.

Cuando el Francés retornó al club el panorama era muy desalentador, ya que desde que había decidido ponerle punto final a su segunda etapa como DT de Unión, el equipo había caído en un pozo futbolístico tras los pasos poco productivos de Juan Pablo Pumpido y Pablo Marini, que lo habían complicado mucho en cuanto a su permanencia en Primera División.

El DT decidió darle mucha trascendencia a los jugadores que había tenido en su anterior etapa en el club y fue así que los hermanos Bruno y Mauro Pittón volvieron a tener la trascendencia que habían mostrado en sus primeros pasos con la rojiblanca, mientras que apostó por consolidar a Lucas Gamba y Franco Soldano como dupla de ataque, y convirtió a Nelson Acevedo como el gran referente en la mitad de la cancha.

Construyó al Tate con los jugadores que no tenían lugar en otros equipos, y fue así que provocó el desembarco de Damián Martínez que no tenía lugar en Independiente, Yeimar Gómez Andrade que venía de Independiente Rivadavia en la "B" Nacional, Jonathan Bottinelli que arribaba con el antecedente del descenso en Arsenal, más las contrataciones de Diego Zabala (Vélez) y Franco Fragapane (Arsenal).

Desde el arranque su equipo mostró una idea clara, y los resultados no tardaron en llegar. De hecho terminó el año en zona de Copa Libertadores, y tras un bajón fubtolístico pudo rencauzar a su equipo que terminó conquistando un boleto histórico para disputar la Sudamericana.

El gran mérito de la temporada que acaba de finalizar fue haber mantenido la base de ese plantel, más allá de haber acertado en las contrataciones de los delanteros que disimularon de la mejor manera posible las partidas primero de Lucas Gamba y después de Franco Soldano.

Y ahora tendrá otra tarea similar a la que tuvo que afrontar apenas desembarcó en Unión, ya que tendrá que armar un equipo muy distinto al que viene de jugar en las últimas temporadas.

En el arco ya se había decidido por reemplazar a Nereo Fernández con Marcos Peano, mientras que se buscaría a otro arquero de jerarquía para ser titular y está en duda la continuidad del excapitán del equipo.

En tanto que la continuidad de Damián Martínez está supeditada a lo que decida hacer Independiente con Emanuel Britez, podría haber un canje o bien que el santafesino regrese al Tatengue.

Entre los zagueros no está confirmada la continuidad de Jonathan Bottinelli, a quien lo separa una gran diferencia entre lo que pretende y lo que se le ofreció para continuar en el club. Mientras que se espera una oferta por Yeimar Gómez Andrade, quien es propiedad de Unión.

En la mitad de la cancha Diego Zabala figura en el radar de Rosario Central e Independiente, mientras que podría esperar una oferta del exterior más allá que el jugador no descarta continuar en el Tate si es que le realizan una propuesta superadora. Franco Fragapane, en tanto, finaliza su vínculo el 30 de junio y tras varias propuestas desechadas es un hecho que no continuará en el club.

En la delantera no habría muchos movimientos, más allá que se buscará negociar la continuidad de Augusto Lotti. Federico Andrada, tras finalizar su contrato, no seguirá en el club y podría regresar a Quilmes para jugar en al "B" Nacional.

De esta manera, para no perder el ADN del que tanto se hizo referencia en los últimos años en Unión, los dirigentes deberían salir al mercado de pases a buscar un arquero de jerarquía y experiencia, no así un lateral derecho, ya que si Martínez no se queda volvería Britez, mientras que también está p pidiendo pista Brian Blasi.

Sí habrá que contratar un marcador central de peso en caso que no se llegue a un acuerdo con Bottinelli o si Gómez Andrade es vendido, más allá que los dirigente se aseguraron de palabra la continuidad de Claudio Corvalán.

El daño más significativo estaría en la mitad de la cancha, ya que si como todo apunta Zabala es vendido y Fraganape no continúa en el club, habría que hacer un esfuerzo muy importante para sumar a dos jugadores desequilibrantes, que hagan la diferencia y que tengan un interesante poder de gol como lo demostraron dos de los mejores jugadores que tuvo el equipo en los dos últimos años.

Mientras que urgiría salir a buscar un delantero con cierto nombre para cubrir el lugar que dejaría bacante Lotti, en cuanto a calidad, sumado en cantidad a la partida de Andrada, más allá que Matías Gallegos retornó tras jugar a préstamo en Olimpo.

Más que nunca parece que Madelón deberá sacar a relucir toda su capacidad para armar el plantel, y los dirigentes seguramente deberán agudizar el ingenio para conseguir en el mercado los jugadores que les solicite el entrenador para disimular las partidas de peso.