Madelón: "El Vasco es buena persona y DT, hay que apoyarlo"

Leonardo Madelón inscribió su nombre en la historia de los Clásicos Santafesinos, tras convertir el gol que significó la confirmación del ascenso de Unión a Primera División, tras la victoria frente a Colón en la segunda final del ascenso de 1989. Luego de hablar de ese logro con Tate Campeón, el Francés se refirió a temas de actualidad, como su salida como DT, la llegada de Juan Manuel Azconzábal y el logro en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Antes de tener palabras de elogio para Azconzábal, el nuevo DT, Madelón se metió de lleno en lo que ocurrió en la Sudamericana y afirmó: "Sentí una sensación de paz muy grande, porque pensaba en la gente, en el regreso de esos 3.000 que estaban ahí en la tribuna. Me imaginaba el grado de culpabilidad que iba a tener. Con Independiente del Valle, cuando perdimos en Ecuador el año pasado, no sabía cómo disculparme".

"En Belo Horizonte el vestuario fue una locura, el regreso muy feliz y cerramos algo lindo, una serie difícil y contra un equipo grande de Sudamérica. No sabía cómo abrazar a toda esa gente, parecíamos locales esa noche. El año pasado, a Independiente del Valle, lo tuvimos nocaut en esa serie. Pero no lo liquidamos y le dejamos servido el título de campeón, porque debimos haberlos eliminado", agregó Madelón sobre lo que fue la noche soñada de Unión por el certamen internacional.

Madelon.jpg Madelón habló de la Sudamericana y de la llegada de Azconzábal como DT de Unión. Prensa Unión

Antes de meterse en la elección de Azconzábal como su sucesor, Madelón siguió hablando de lo hecho en la Sudamericana y advirtió: "El 18 de diciembre estuvimos en Asunción del Paraguay para el sorteo de la Sudamericana, el 19 llegué a Santa Fe y lo primero que hice fue hablar con todos, mentalizar no sólo a los jugadores sino a los empleados, a los utileros, a la gente que cuida la cancha, a todos. Les dije a todos que nos acompañen y les conseguí un premio especial para la gente de Seguridad, al canchero, a los cocineros. Todos contribuyeron para que dejemos en el camino a Mineiro. Y el club nos reconoció y apoyó el pedido. Eso también me lo llevo como algo muy especial de todo lo lindo que he vivido en Santa Fe".

Posteriormente, se le preguntó por la llegada de Azconzábal, su sucesor como DT y afirmó: "El Vasco es buena gente, buen técnico. Habrá muchos pibes posiblemente y hay que apoyarlo. Hay pibes que van a necesitar rodaje, no hay que regalar esa mística que logramos, ese Unión fuerte y duro. Estuvimos un año y medio sin perder de local, eso fue importante, todo un logro".

Y en el final Madelón reveló: "Se extraña todo, desde cada rincón del club hasta mis caminatas por la costanera, soy un tatengue más. Siempre lo seré".