Madelón esperará hasta último momento a Acevedo

Unión completó este viernes un nuevo entrenamiento, en la antesala de lo que será el duelo que cerrará la 3ª fecha de la Superliga el próximo lunes en Santa Fe, a las 21 y con arbitraje de Mauro Vigliano, ante San Lorenzo. Por ahora el entrenador rojiblanco, Leonardo Madelón, no confirmó el equipo, ya que hay algo que todavía necesita develar.

Como ya se sabe, Nelson Acevedo entrenó diferenciado durante estos días por una molestia en uno de sus aductores. Es más, una posibilidad era que sea preservado para que esté en óptimas condiciones en el Clásico del próximo domingo 2 de septiembre, a las 17.45, en el estadio Brigadier López. Esto se debe a que tiene muy cargada la zona y por momentos no se lo veía trotar con normalidad; sin embargo el DT esperará hasta la práctica de este sábado para tomar una decisión.









Está claro que es un eslabón fundamental en la cadena de este Unión, que siente bastante cada baja, pese a que hay jugadores con muchas condiciones para salir a escena. La cuestión es que no hay otro volante de las mismas características de Chaco, que tiene manejo y suele romper líneas. Ante San Martín de Tucumán el que lo suplantó fue Manuel De Iriondo, pero es más de corte y combate, dándole otra cosa al equipo.





Nelson Acevedo 2.jpg Prensa Unión





Desde ya, si está muy al límite el técnico no lo pondrá, pero si responde bien, ojo con que no vaya desde el arranque contra el Ciclón. Otro de los interrogantes es saber si Madelón insiste con la dupla de ataque de Franco Soldano y Franco Troyansky o si tiene su chance Rodrigo Gómez, de grato ingreso en el segundo tiempo ante el Ciruja. Así y todo, por ahora el jugador que llegó de Olimpo se quería entre los once.





Con este panorama, los posibles once para estar ante el elenco de Claudio Biaggio serían: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Pastor Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Diego Zabala, Mauro Pittón, Manuel De Iriondo o Nelson Acevedo y Franco Fragapane; Franco Soldano y Franco Troyansky o Rodrigo Gómez.