Madelón: "Estamos muy dolidos pero enteros"

Sin embargo, el equipo estuvo muy por debajo de la línea del nivel que mostró ante Sin embargo, el equipo estuvo muy por debajo de la línea del nivel que mostró ante Racing y en los partidos anteriores de la Superliga. Incluso jugó todo el segundo tiempo con uno más y no pudo sacarle réditos a esa situación.





Quien analizó el partido tras la derrota en Rosario fue Leonardo Carol Madelón, quien empezó diciendo: "La sensación es fea cuando perdés, nos pegaron de entrada y no nos pudimos reponer. Es un rival difícil porque tuvimos tenencia, posesión pero sin lastimar. Tuvimos muchas imprecisiones, Central ganó bien porque nosotros nos repetimos mucho en centros, tiramos muchos malos córners. Ellos aprovecharon la jugada que tuvieron, pelota parada, trabajada. A los 9' se encargaron de cuidar el resultado porque les echaron un jugador".





LEER MÁS ►► El uno por uno de la caída de Unión en el Gigante de Arroyito





"Intenté buscar ancho por los costados, con medias puntas. Es un rival muy difícil. Zampedri aguanta muy bien, sostiene la defensa. Ayuda a salir al equipo. Perdimos, con dolor, pero estamos arriba, intactos y hay que pensar en el viernes con Arsenal que será un partido chivo", destacó en otra parte.





Sobre si le preocupa la pelota parada en contra a raíz del gol de Central, dijo: "Tenemos que trabajar mucho, en el otro semestre no lo sufrimos, pero hay que poner más concentración en eso. Ya lo hablé con los muchachos y lo vamos a hacer. Hay méritos también del rival, hay trabajo".





Mientras que luego agregó: "El rival también trabaja para hacer goles de pelota parada, nosotros también los hemos hecho. Me preocupa que bajaron el nivel algunos jugadores que venían en un pico alto, en el primer tiempo no estuvimos bien, con muchas imprecisiones. Hizo mucho calor para los dos. Central es difícil, sabía que si tirábamos muchos pelotazos íbamos a complicarnos porque rechazan todo y lamentablemente terminamos así. No llegamos al fondo, nos costó rematar desde afuera del área, se cerraron bien. Es una cancha de un club grande, un equipo muy difícil. Estamos muy dolidos pero enteros, en una posición muy linda en el campeonato. Faltó profundidad".





LEER MÁS ►► Unión fue pura impotencia en Rosario y se volvió con las manos vacías









Luego se refirió a la lesión de Lucas Gamba y afirmó: "Con Gamba perdimos ese ADN que tenemos en delantera, el socio de Soldano. Está mejor, el cuerpo médico mandó un Twitter con el informe, le harán un estudio cuando lleguemos a Santa Fe pero ya está mejor".





También dio su visión sobre la actuación de Rodrigo Gómez y apuntó: "Entró a los 20', sin calentar. Es un jugador que tengo que aprender a utilizarlo, juega muy bien pero hay sectores donde no puede complicarse, entonces tengo que mostrarle donde tiene que ser simple y dónde lo necesitamos. Pero estamos bien y preparados, podríamos haber hecho un gol".





Se le hizo referencia a las cinco amarillas de Jonathan Bottinelli y dijo: "Hay otro jugador que también está trabajando siempre, Leo Sánchez no va a llegar, pero está Brian Blasi, mientras que Mariano Gómez fue expulsado en Reserva, que es una baja importante".





Por su parte, en el final dejó otra línea sobre el análisis del partido y tiró: "Pisamos mal el partido, los dos internos de ellos nos superaron en los internos nuestros. A Acevedo lo vieron la semana pasada y no lo dejaron solo, nosotros sabíamos eso, lo presionaron, le quitaron pelotas y nos agarraron mal parados".









Unión llegó con mucha ilusión al Gigante de Arroyito, ya que una victoria le hubiese posibilitado convertirse transitoriamente en nuevo escolta del líder Boca , que este domingo juega ante San Lorenzo de Almagro (2º), en el Nuevo Gasómetro.