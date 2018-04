Madelón: "Hace tres partidos que nos sentimos perjudicados"

A pesar que se esperaba que no asista a la sala de conferencias tras el caliente e insólito final del partido ante Tigre, Leonardo Madelón se hizo presente y fue muy crítico con la actuación de su equipo por no haber podido liquidar el partido. Además, tuvo duras palabras para Federico Beligoy y se quejó de los arbitrajes de los últimos tres partidos, donde sintió que a su equipo lo "perjudicaron".









Pero inmediatamente apuntó contra los arbitrajes y disparó: "Quiero hacer un llamado de atención a la sociedad futbolística, sino quedó como un tonto. Hace tres partidos que nos sentimos perjudicados en la parte árbitral. No digo que son malos. Hay que empezar a prestar atención, nos perjudicaron ante San Martin, Argentinos y hoy Beligoy. A Fragapane le pegaron en una jugada 20 patadas y tendría que haber vuelto la jugada atrás y amonestar. A Tengo un recorrido muy sano dentro del fútbol , Elizondo seguramente me está mirando, pero hay que hacer algo, que no quede como que hay sospechas. En el tercer gol entré y le dije a Beligoy lo terminaste, chau... Si me quieren tomar declaraciones, y viajar hablaré. Vengo de la limpieza, la honestidad y ese es dolor más grande que tengo. Feliz cumpleaños Unión".





En cuanto a los cambios que hizo en el transcurso del partido, destacó: "Droopy es un jugador muy importante, pero estábamos 2-0, íbamos a cerrar con él, con Blasi de cuatro y Martínez de ocho. Salía Zabala y pasaba a la izquierda Bracamonte para tener altura y para aguantar a Leo Sánchez que estaba con lo justo. Hacía nueve o 10 meses que no jugaba. Iba a venir el cambio en el 2-1, pero el fútbol es así. La idea era cerrarlo 2-0 pero se nos pusieron 2-2 en un minuto".





"Nosotros no lo cerramos al partido, pero estoy enojado con los arbitrajes, es un tema de Madelón con Beligoy. Pero son dos temas distintos, porque Unión tendría que haber ganado bien, pero no lo resolvimos y se llama falta de eficacia. Hubo muchas infracciones que podría haber cobrado y no irritar a la gente", se encargó de separar la parte futbolística de la tarea de los árbitros.





También explicó por qué no jugó Lucas Gamba y contó: "Su lesión es en el soleo del gemelo, iba a jugar de entrada. Luego lo iba a hacer en el entretiempo y en la entrada en calor me dijo que le había molestado de nuevo, ya es ajeno a nosotros y al profe. Es una pena".





Mientras que en la parte final, apuntó a la recuperación del equipo y manifestó: "Hablé con los jugadores, es difícil estar en ese lugar y explicar este partido. Si decís que el técnico es cobarde, su equipo no presiona... Si fuera así estaría afuera del club , hay que estar tranquilo y hay que seguir, eran tres puntos, bueno es uno. Vine en una situación difícil y el equipo sacó resultados por encima de las posibilidades. A todos lo ilusiona estar en situación de copas, estamos ahí e iremos a ganar a Tucumán, donde me fue bien, si no fueron estos tres serán los que vienen. No hay que entregarse nunca y tenemos las chances intactas, se lo dijo a la gente de Unión, estamos todos bien y hay que sacarlo rápido".





En el arranque de la conferencia, el DT hizo un análisis futbolístico y tiró: "Estoy muy caliente, el hincha de Unión está esperando qué digo yo, pero hay veces que no se pueden explicar. Pasa por una cuestión de eficacia, el rival estaba rendido, había renunciado a atacar pero dos o tres distracciones y te quedás en empate. El hincha, mi familia y yo no quiero escuchar que Unión juega bien, llega por todos lados... Tuvimos ocho o nueve situaciones de gol, y nos llegan tres o cuatro veces y nos meten tres goles.Queda pedirle disculpas a la gente".