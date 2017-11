Madelón: "Le recomendaría a Sampaoli a los hermanos Pittón"

Recaló en Belgrano de Córdoba, donde los resultados no lo acompañaron y debió dar un paso al costado. Es cierto que el conjunto pirata se encuentra en un momento de refundación deportiva, donde quedó de manifiesto que tampoco Sebastián Méndez le pudo encontrar la vuelta y luego de cosechar varios resultados adversos también pegó el portazo para la llegada de Pablo Lavallén.





Pero Unión es el lugar en el mundo para Madelón, quien en pocos meses de su tercera gestión logró colocar a Unión en lo más alto del campeonato, ya que se encuentra solo en el segundo escalón de la tabla de posiciones, a siete puntos del cómodo líder Boca.





Leo habló con "Fútbol 910" que se emite por Radio La Red (AM 910) sobre el presente de su equipo y comenzó diciendo: "Estoy contento porque los jugadores están bien como grupo, con perfil bajo, no hay figuras, están todos al servicio del equipo. No tenemos que movernos de ese lineamiento, ganamos muchos partidos y está bueno. Nuestra idea es salir de abajo porque hay que tratar de disparar de la zona peligrosa, sumás y sin querer te encontrarás arriba. Ante Vélez jugamos bien, en 90 minutos los superamos en todos los sectores de la cancha".





En cuanto a la distancia de siete puntos que lo separan del líder del campeonato, reflexionó: "Boca sacó una diferencia muy grande, gana y aún si no le toca jugar bien gana igual, si baja el rendimiento de algún jugador gana igual porque hay otro al que se le prenden las luces y gana el partido. Ante eso se hará imposible a la larga, pero nosotros en el montón estamos bien. La gente está contenta, el equipo está jugando bien. A nosotros como cuerpo técnico nos da un orgullo muy grande pero no hay que confundirse".













En tanto que sobre la clasificación a las copas de 2019, dijo: "Tenemos que estar tranquilos, todos los soñamos. Pero hay que estar con los pies sobre la tierra, si te regalás un poquito puede ser muy fuerte el golpe. Pero intentaremos lograr un objetivo que en la historia nunca lo tuvo. Uno está en el club instalado bien, como jugador gané algunos partidos medios importantes (risas)".





"En realidad tenía superpuesta la figura de Adrián Czornomaz y el Moncho Ruiz. Por lo que salió el Pirata y entró Lucas Marcogiusseppe que hace el scouting, la parte de seguimiento del plantel, la parte visual de un entrenamiento. Le pido varias cosas y creo que ayudó muchísimo, ya que el jugador no solo quiere escuchar sino también quiere ver. Hay que aggiornarse, como todo el mundo, hemos mejorado, yo me libero un poco más, lo miro desde otro punto de vista y creo que hasta ahora nos va bien".





También se le pidió un concepto sobre el gran momento que está atravesando Franco Soldano y destacó: "Es un jugador que tiene una inteligencia deportiva muy buena, lo trajimos de Sunchales hace tres años. Se mueve bien, trabaja en equipo, entiende todas las posiciones de la mitad para adelante. Creo que va a tener mucho futuro, habla idiomas, maneja muy bien el inglés. Se está superando a sí mismo, obviamente que está buscando otro horizonte y eso es muy bueno. Tiene una gran inteligencia y voluntad, es la primera línea defensiva, siempre corre. Si no pierde su humildad, entrega y contracción a la táctica no tendrá problemas, no tiene que confundir el recorrido".





En tanto que luego se le preguntó sobre si le recomendaría a algún jugador de su Unión a Jorge Sampaoli para la Selección y respondió: "Me gustan mucho los hermanos Pittón, tienen una gran capacidad de juego. Uno es versátil, juega en todas las partes del medio, que es Mauro. Mientras que el tres es Bruno y es bravo, es para un club grande, para pasar al ataque. Ojalá que no nos saquen a nadie porque sino nos matan (risas)".





Más adelante, dijo: "Pero también están bien Boti (Jonathan Bottinelli), Pastor (por Yeimar Gómez Andrade), Gamba que es voluntarioso, nunca te deja a pata, corre, labura y siempre hace algún gol. Pero no nos sobra nada, estamos justos, somos poquitos. Fragapane le da equilibrio al medio, estamos bien".





Luego, se refirió a su salida de Unión en octubre del año pasado para recalar en Belgrano y afirmó: "Llega un momento que hay que saber salir, hacía tres años que estaba en el club, habíamos apostado mucho a pasar los cuartos de final de la Copa Argentina, nos toca River y a mí me pegó muchísimo. Creía que algo se había cortado y no estuve errado, sino me iba a devorar a mí ese proceso, que le tocó estar a otro entrenador. Me fui y a las tres semanas me llamó Armando Pérez para dar una mano de Belgrano, cuando llegué era otra realidad a lo que pensaba en cuanto al equipo, no se dio, no me sentí cómodo, salí rápido. Salió otra vez lo de Unión y tras cambiar algunos jugadores la cosa más o menos va bien. Unión es un lugar en el mundo que uno tiene".













