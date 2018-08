Madelón: "Me gustaría saber qué será de Soldano"

Una vez terminado el partido y en sala de conferencias, el entrenador tatengue analizó la producción de su equipo ante los sunchalenses, y se refirió también al armado del plantel y a los puestos en donde todavía necesita que lleguen los refuerzos para tener el equipo listo para comenzar la competencia oficial.





En el inicio hizo un balance del partido ante el Bicho Verde y dijo: "Le quiero agradecer a la gente de Unión de venir a la cancha un domingo a las cuatro de la tarde, también a los que fueron a Rosario. No estamos bien porque el resultado no fue bueno. Nos encontramos con un equipo con oficio, que ya sabíamos cómo nos iban a jugar. Tuvimos trabajando dos días sobre ellos. A mí me sirve muchísimo este partido. Cualquiera puede decir que me estoy excusando. Puse lo mejor que tenía, dentro de los jugadores que alternan. Tuvimos errores, nos sorprendieron y no lo pudimos resolver. Es un equipo que se cierra bien, que tiene dos puntas que aguantan mucho y que ganan la segunda jugada. Nos pasó en el torneo pasado, donde no perdíamos y ahora nos tocó perder. Tiene mucha importancia porque estamos en preparación, suman minutos de fútbol los que no venían jugando. La verdad empieza el sábado con la Superliga, donde no nos podemos equivocar".





En cuanto a los momentos donde metió los goles Unión de Sunchales, ya que fue en el inicio de los dos tiempos, dijo: "Nos metieron los goles en momentos claves, en el primero nos quedamos con uno menos y no lo supimos resolver. Se cerraron bien, les tiramos muchos centros, córners, pero se defendieron bien y ganaron bien. Lo jugaron como una final, como quisimos hacerlo nosotros. Se notó que no tuvimos funcionamiento, con el equipo titular jugamos de memoria. Hay que saber ganar y sacar las cosas buenas cuando nos toca perder".





Posteriormente se le preguntó si le gustaría saber ya si se quedará o no Franco Soldano, y dijo: "Me gustaría saberlo. Hablé con los dirigentes pero no depende de mí, aunque me guste saberlo y expresar lo que deseo. Lo que pase va a pasar más allá de que presione. Mandan los jugadores, y los empresarios, y las necesidades de los clubes más que la decisión de un técnico. Trato de estar todos los días bien, de trabajar a full. A Franco lo necesito todos los días bien y preparado. Capaz que se queda y no hay nada, o quizás se va y hay que preparar otra gente. Por eso estos partidos sirven. Que sea lo que tenga que ser, no forzar nada. No es que no duermo por lo que puede pasar con Soldano. Hay que estar tranquilos. Al hincha de Unión le digo que estamos muy bien, duele a veces que no querés perder en tu casa y ante tu gente, pero son partidos donde hay que buscarle el lado positivo".





Y volvió al partido con Unión de Sunchales: "Tenían que levantar individualmente algunos jugadores, tuvimos a tres jugadores muy bajos. Apostamos a jugar con tres en el fondo. Nosotros llegamos, ellos se cerraron bien. Defendieron, pudimos haber embocado alguna. No es dramático, es un partido que suma, donde acumulamos minutos y experiencia. Nos faltó funcionamiento porque solo trabajamos dos días con este equipo. Pero estos jugadores pueden rendir bien en un equipo acomodado. De Iriondo y Blasi eran los jugadores más experimentados. Los otros chicos daban un examen ante la gente y ante nosotros. Ahora hay que entrenar y prepararse para el sábado a la tarde".





En otra parte se lo consultó sobre las chances de que se sumen Fabián Bordagaray y Maximiliano Cuadra, y respondió: "Bordagaray hay una negación de venir, es lo que me comentó la dirigencia de Unión. Cuadra nos gusta mucho, nos vendría bien, es rápido y desnivela. Tenemos que esperar hasta el final. Unión tiene una prioridad pero si al Chacho (Coudet) no le llevan un jugador en Racing, Cuadra no viene".





Luego se le hizo referencia a Federico Andrada y tiró: "Es un jugador por el que pregunté hace rato. Hace un año que lo queríamos traer. Se fue a Italia, donde estuvo un año en Bari. Quedó sin club y me gustaría tenerlo, hace dos libros de pases que lo había pedido. El club sabe de esta idea y ojalá nos sorprenda, creo que puede andar bien".





Sobre el juvenil Matías Gallegos, dijo: "En el primer tiempo estuvo más o menos, pero en el segundo mostró que es el mejor terminador de jugadas que tenemos. Por eso lo puse adentro y a Lotti lo hice hacer un trabajo por los costados. A Gallegos le sirve mucho porque suma minutos. A él le tiene que servir para sumar experiencia y saber que puede ganar ante centrales duros. Hoy capaz que me voy preocupado y cuando empecemos a analizar el partido quizás haya algunas cuestiones para rescatar".













La Copa Santa Fe ya es historia para Unión, que fue sorprendido por Unión de Sunchales, quien lo derrotó por 2-1 en el 15 de Abril. Leo Madelón apostó por una formación alternativa, atendiendo a que no quiso arriesgar a ningún jugador titular debido a que en menos de una semana debutará por la Superliga frente a Aldosivi en Santa Fe.