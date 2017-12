Madelón: "Me hacía mal verlo a Unión en el primer semestre, era preocupante"

En esta oportunidad no solo Unión necesitaba de Madelón, sino que el mismo DT necesitaba del club debido a que en ese trajín dirigió a Belgrano con poca suerte en cuanto a resultados deportivos. Por lo tanto, para el Francés se presentó como la ocasión propicia para reinsertarse en el fútbol grande de nuestro país.





El arranque no invitó a la ilusión, ya que el equipo dejó mucho qué desear en la Copa Santa Fe. Sin embargo, en la Copa Argentina dio el golpe ante el poderoso Lanús y a partir de allí se trasladó ese envión a la Superliga donde el Tate terminó la primera parte como único tercero, por detrás de la línea de Boca y san Lorenzo.





















Ya de vacaciones y recargando pilas para lo que vendrá, el entrenador habló con CFIN y Sin Pelos en la Lengua (Mega 98.3), quien se refirió a todos los temas vinculados a Unión, en relación a lo logrado en la segunda parte del 2017 y lo que vendrá, ya que el equipo tiene la chance histórica de lograr por primera vez clasificarse a una competencia internacional.





En el arranque de la charla, el entrenador hizo un balance de la primera parte de la Superliga y destacó: Terminamos este semestre de muy buena manera, nos posicionamos bien e históricamente para Unión estuvo muy bueno. Hay que seguir con perfil bajo, con la misma humildad de siempre desde nuestro lugar, los jugadores desde su lugar, corriendo y jugando en equipo. Nos tiene que ir bien, tenemos que salir de la zona de abajo que es complicada y lo estamos haciendo. Estoy feliz porque el hincha de Unión está muy bien porque se están haciendo las cosas bien y se ven los resultados en la cancha".





Cuando se lo consultó por cómo hace para que el plantel no se suba a la euforia de los buenos resultados para que no les juegue en contra, contó: "Lo importante es que yo esté equilibrado, si yo lo estoy y no me confundo vamos a seguir sumando, hay que pensar en Racing. Hay que controlar a los jugadores y a la gente para que estén mesurados y equilibrados en el pensamiento y lo que deseamos para Unión. A las cosas hay que hacerlas despacio, nosotros nos preparamos para salir de abajo y lo que venga para arriba es bienvenido, pero no podemos perder el rumbo, y tengo que hacer hincapié mucho con mis dirigidos y hasta ahora lo estamos haciendo bien".





Luego, se le preguntó por cómo lo vio a Unión en el primer semestre y destacó: "Me hacía mal verlo, por eso no lo vi mucho en el primer semestre. Pero seguí los resultados, vi los dos últimos partidos y era preocupante. Pero cuando agarra un equipo tiene confianza en que va a salir adelante y lo va a mejorar. Todos los entrenadores cuando agarramos un desafío pensamos siempre que vamos a mejorar lo que se venía haciendo, y confiaba mucho porque conozco bien al club, mucho a los jugadores que pusimos en Primera. Por eso con ellos y con los jugadores que podían venir, teníamos que elegir bien, lo justo y potenciarlos. También cambiamos el método de trabajo que fue beneficioso para el plantel".













También se le preguntó por la relación que tiene con el manager Martín Zuccarelli y con el con el coordinador de inferiores Martín Cicotello y respondió: "Muy bien, tengo una afinidad muy buena porque su padre tiene un nombre ganado en el club, Martín es un pibe muy preparado, entiende el fútbol, jugó y dirigió, la relación es muy buena y está queriendo hacer las cosas bien. Y con Cicotello también, 10 puntos, cayó muy bien. Le abrimos las puertas, esta Diego Mosset que estaba cansado y muy solo, no es fácil coordinar a las inferiores de un club. Su energía es muy buena, es aire fresco para las inferiores. Unión tiene que buscar capital y jugadores por todas partes, están abocados a eso y lo están haciendo muy bien".





Se lo metió de lleno luego en la lista de refuerzos que le acercó a los dirigentes y manifestó: "Primero la consensuamos con el cuerpo técnico, primero y lo más importante es que no se vayan. Luego vemos donde más estamos gastando combustible y no lo tenemos, en la zona de volantes hicimos muchos cambios pero entraron pibes. Tuvimos la fortuna que están bien entrenados y no hubo lesiones y suspensiones de los delanteros, de ahí para abajo tenemos muchos pibes. Estamos buscando en esa zona, en consenso con los directivos. Hasta los mismos jugadores saben que vamos a traer algunos jugadores. Pueden ser tres o cuatro jugadores".





También habló sobre la posible partida de Franco Soldano y afirmó: "Me alegra mucho, ya que si te ponías a ver la cotización de hace seis meses no se iba nadie y hoy hay varios con chances de irse, eso quiere decir que las cosas salieron bien. Para mí es un halago que los quieran, aunque voy a hacer lo posible para que no se vayan, estaría bueno que se queden hasta junio para que sea lo mejor para todas las partes".





Se lo consultó también por la falta de recambio para Soldano y Lucas Gamba en la delantera y expresó: "Estamos trabajando sobre pibes como Anderggen, Gallego, Méndez, pero son pibes... Nosotros tenemos un fixture de 15 fechas muy difícil, donde tenemos que estar bien preparados y tener un buen recambio, porque pueden surgir algunas lesiones, suspensiones, o bajos rendimientos. Y ahí tenemos pibes, no me preocupa pero tenemos que buscar otras alternativas. Me gustan los volantes mixtos que puedan jugar en todos los sectores, sobre todo por las bandas que es donde menos tenemos. Y arriba uno o dos, pero tienen que ser jugadores para reforzar. No vamos a traer por traer, puede llevar un tiempo, pueden llegar cuando esté por arrancar otra vez el torneo...".





Cuando se lo consultó sobre si Unión estaba hecho a su medida, contestó: "No (risas). Unión es Unión y yo trato de hacer las mejores cosas para el club. Estoy muy cómodo, entiendo al hincha y el hincha me entiende. Pero hay que laburar mucho para que el equipo no se derrumbe, para eso necesitás del día a día y la colaboración de todas las partes".





Sobre cómo terminó el año laboral, contó: "Bien, trato de disfrutar la profesión, descansar. Cunado uno descansa lo hace en todo, hay que descansar la mente. Estoy bien, con muchas pilas, con ganas de volver. Uno espera las vacaciones y cuando está de vacaciones no ve la hora de estar rápido en el laburo, gracias a Dios el fútbol despierta esa pasión. Si me preguntás no veo la hora que llegue la pretemporada... Así está dado, eso quiere decir que uno está feliz con lo que hace".





Sobre la situación de Emanuel Britez, destacó: "Es un jugador nuestro, no hay que dramatizar. Venimos de hacer una buena primera rueda, pero no hay que buscar nada raro, es jugador nuestro y se irá el día que se tenga que ir, cuando sea lo mejor para todas las partes".





Y por último le habló al hincha y tiró: "A los hinchas les quiero decir que tengan equilibrio, que estén tranquilos, que sigan bancando que estamos bien, que brindemos por un buen Unión para el año siguiente. Está bueno soñar, hay que hacerlo siempre. Pero no hay que olvidarse que cuando uno vino el equipo estaba en el fondo y ahora empezamos a sacar la cabeza, no tenemos que confundirnos".





















No fue un año fácil para Unión, ya que en la primera parte del año solo ganó dos partidos, lo que equivalió a complicarse seriamente con el promedio del descenso. Cuando todo era escepticismo y desilusión los dirigentes dieron en la tecla, ya que fueron a buscar a Leonardo Madelón, quien a esa altura hacía poco menos de ocho meses que se había alejado de la institución aduciendo cansancio y desacuerdo en cuanto al proyecto deportivo con los encargados de dirigir al club.