Madelón: "Mi discurso siempre fue solidificar al equipo en Primera"

Leonardo Madelón se tomó su tiempo para hablar, lo hizo casi 50 minutos después de terminado el partido, una vez que mantuviera una charla con los jugadores en los vestuarios y comenzó analizando: "Queríamos los tres puntos porque era muy importante poder sumarlos. Ante Tigre perdimos dos, hoy en una cancha difícil ante un un rival complicado sumamos uno. No fue Unión, tuvimos muchas imprecisiones. El punto nos tiene que servir si le ganamos a Talleres, luego vienen Boca e Independiente. Ante Tigre nos sacaron dos y hoy nos llevamos uno. Tenés derecho a jugar un partido mal".

Y el DT siguió con su análisis: "A todos los equipos les cuesta sumar, hasta a un grande le cuesta. La clasificación vendrá si tiene que venir, mi discurso era sumar y solidificar al equipo en Primera. Ahora estamos en lo que venga, todos estamos ilusionados pero no tenemos que presionarnos. A Talleres tenemos que ganarle, nos vamos a preparar para eso".

En cuanto a los últimos partidos del equipo, apuntó: "Ante Temperley y Banfield ganamos dos partidos buenos, teníamos que ganarle a San Juan y Tigre para estar cómodos. Ahora estamos justitos, pero Unión es respetado. Atlético nos respetó, fue un partido sin situaciones de gol. Nosotros no pudimos porque no nos dejaron, pero no es que no supimos".