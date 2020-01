Con los arribos de los uruguayos Sebastián Assis y Javier Cabrera el plantel de Unión para afrontar la segunda parte de la Superliga y la Copa Sudamericana va tomando forma. Aunque tampoco quiere decir que esté completo, ya que el entrenador Leonardo Madelón cree necesario potenciar algunos puestos más.

Las prioridades pasan por sumar dos jugadores ofensivos por los costados y, amén de que la danza de nombres es cada vez más grande, por ahora no hay mayores novedades. Se sigue mirando al exterior ante los altos montos que se piden en Argentina –en muchos casos por valores sobrevalorados–, que sin dudas hace más austero el mercado de pases.

Leonardo Madelón.jpg Prensa Unión

Es muy probable que, si finalmente los dirigentes le cumplen el deseo al DT, recién puedan sumarse en Santa Fe en la recta final a la vuelta a la actividad recibiendo el viernes 24 al puntero Argentinos Juniors. ¡Pero ojo! No sería el único que está buscando para bajarle la persiana a las incorporaciones, ya que el técnico pensaría también en tener otra alternativa en ataque, en este caso una referencia de área.

Esto atendiendo a que Cabrera es más extremo. Hoy los centrodelanteros son Walter Bou y Nicolás Mazzola –foto–; también puede cumplir la función Franco Troyansky, pero la idea es que sea más que nada un acompañante por sus características desequilibrantes en el mano a mano. Entonces, no sería extraño que aparezca algún apellido en escena.

Nicolás Mazzola.jpg Prensa Unión

Precisamente este miércoles se instaló con fuerza que Rosario Central vendría a la carga por Damián Martínez producto de un pedido expreso de Diego Cocca. Unión es dueño del 50% del pase (lo restante es de Independiente), pero tiene la potestad de transferirlo si piensa que la oferta convence.

La cuestión es que, además de dinero, la dirigencia canalla habría ofrecido también al uruguayo Sebastián Rivas, que también sonó en el radar de Colón. No necesariamente es el apuntado por el Francés, pero generó algo de atención. Así y todo, la realidad es que no quiere saber nada con que se vaya el lateral derecho, que no podrá estar ante el Bicho por llegar a la cinco amarillas.

Sebastián Ribas.jpg Télam

Por ahora es un rumor que cada vez es más firme, pero si se mantienen así las condiciones, es muy factible que no prospere. Lo concreto es que Madelón no se conforma y tendría intenciones de tener a otra "torre" dentro del plantel para la Superliga y la Copa Sudamericana, aunque se sabe no será una tarea sencilla.