Madelón: "Será un partido soñado"

Mientras que luego, agregó: "Estoy contento y más que nada quiero decir que Unión está bien, los médicos, cancheros, jugadores, utilería, seguridad, todas las partes estamos bien. Estamos donde queremos estar, ante una linda posibilidad de jugar un partido importante para la historia de Unión y de la historia de cada uno, tener la posibilidad es bueno. Ojalá que estemos todos y que no falte nadie, que quede gente afuera del estadio. Es el año donde más disfruté y pude convencer a los jugadores de un sistema de juego, el mundo del fútbol nos reconoce, que tenemos una identidad. Estamos bien, será un partido de alto voltaje, vamos a jugar contra Independiente que llegará con la necesidad de ganar, será un partido soñando y nos encontrará bien trabajados, sin ningún tipo de excusas. Ojalá que el resultado sea bueno".En cuanto a la clasificación a la Sudamericana y lo que significaría para la institución, destacó: "Nosotros no tenemos que olvidarnos, a pesar de no ser dirigente las tengo que aclarar. Unión está en una situación de crecimiento, y tiene que seguir haciéndolo. Es muy difícil, la Primera División y la Superliga es muy competitiva. Tenemos que cuidarlo mucho, tenemos que saber elegir. Unión no se puede equivocar, ya pasó la etapa de aprendizaje, ahora es de crecimiento. Vamos a hacer todo, pero si no se logra no pasa nada porque seguimos creciendo. Tuvimos un año de local invictos hasta acá, eso es muy saludable. Estar invictos en una temporada en casa es muy bueno. Esto no es demagogia, será un partido entre dos equipos que irán al frente. Estamos bien y estamos creciendo".También se refirió a Independiente y comentó: "Ariel (Holan) es un técnico muy vertiginoso, lo demostró. Se refugian, te dan espacios y salen rápido, rotan mucho en la parte ofensiva. Sabemos eso y trabajos sobre eso. Ellos están forzados a ganar, porque los pueden pasar. Nosotros por instinto y ADN tenemos que atacar, siempre buscamos el arco de enfrente. A veces pudimos y a veces no nos dejaron. Será un partido de voluntades y carácter fuerte. Los jugadores y los técnicos queremos estar ante esta clase de partidos".Mientras que sobre cómo deberá afrontar Unión el cotejo ante el Rojo, afirmó: "Nosotros tenemos que explotar y tener la máxima concentración y nuestros puntos fuertes fortalecerlos. No tenemos que darle espacios, estar atentos en las contras. Mejoramos en las pelotas detenidas, tenemos que estar muy concentrados. Los jugadores ya están jugando el partido, tenemos que hacer todo bien. Ellos tienen jugadores de mucho nivel, un banco muy bueno. No tiene que fallar nada de lo que venimos haciendo para quedarnos con el partido".Se lo consultó también por la programación de los partidos, ya que los equipos que pelean por las copas juegan en horarios distintos y tiró: "Creo que no tiene sentido hablar, en la primer rueda me dijeron que no querían asteriscos y nos metieron con River. Solamente se podían postergar las finales, Estudiantes -River postergaron sin ser final. Holan defiende a Independiente y yo a Unión, pero no hay misterios. El hincha no tiene que ir a enojarse con nadie sino a alentar, nosotros daremos el máximo. Tenemos que bajar un cambio y que salga bien por mérito propio y no por desgracia de los demás".Por sobre cómo vivió la previa del duelo de este sábado, dijo: "Estuve en llamas toda la semana, bien. Intratable en el sentido de estar en todos los detalles. Hoy les pregunté a los jugadores qué es entrar en la historia. Es que el día de mañana si nos toca clasificar a una copa te da la chance de dejar una puerta abierta para ser técnico el día de mañana, o que venga tu hijo y se lo recuerde como hijo de. Son emociones que no se compran. Ojalá que esto sea superior a lo del 89, aunque son dos situaciones distintas".Y en el final dio la receta para jugar este cotejo y apuntó: "Hay que tener paciencia, como cuando la fiera apunta la presa. Ojalá que Unión esté así mañana y nos salga bien".