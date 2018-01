Madelón: "Unión está bien pero tenemos que buscar algo más"

Pasó el segundo amistoso de pretemporada para Unión en Mar del Plata y llegó el momento de balance para el entrenador Leonardo Carol Madelón, quien todavía aguarda que lleguen más refuerzos a pesar que los dirigentes hicieron un gran esfuerzo por contratar a Rodrigo Gómez.





El entrenador comenzó el diálogo con los periodistas haciendo una evaluación de la derrota ante Aldosivi, de los días de trabajo que el plantel encabezó en la ciudad balnearia, y también se refirió a lo que busca en el mercado de pases para mantener hasta el final de la Superliga la posición de privilegio que le está dando la chance de jugar un certamen internacional por primera vez en su historia.





El amistoso ante Aldosivi y los trabajos de pretemporada

"Más allá que el resultado a veces no es real, porque hubo viento, tuvimos cinco minutos de distracción que nos costó que Aldosivi nos haga dos goles. En el segundo tiempo estuvimos bien, es la versión que más nos gusta ver a nosotros. Pero el equipo está bien, los dos trataron de jugar, no así en el primer tiempo con el viento en contra, donde estuvimos muy flojos, luego estuvimos más serenos. Lo bueno es que a Droopy (Rodrigo Gómez) le venía bien hacer fútbol, no lo quise arriesgar mucho, jugó solo un tiempo y mostró la pegada, una de las virtudes que tiene", fue el balance del DT luego del cotejo ante Aldosivi.





"El grupo está bien, con San Juan podríamos haber ganado 2-0, tuvimos dos claras y no entraran. Pero a los amistosos no hay que ganarlos, tenemos que apuntarle al 28 de enero para llegar bien contra Racing, donde tenemos que tratar de sostener la tabla y el rendimiento que teníamos. Todo esto sirve muchísimo porque voy evaluando. Para mí es más importante el segundo que el primer amistoso, porque sé que el segundo es ver lo que tengo para competir. Me voy contento o preocupado en función de los segundos partidos".





"Tenemos que pensar en Racing y en sumar, es lo que nos está dando resultados. Después te pegan dos golpes y te pasan 10 equipos, yo trato de equilibrar a los jugadores, dirigentes y cuerpo técnico para que nadie se confunda, eso no entra en el grupo nuestro. A nadie le van a sacar la ilusión, yo también la tengo. La ilusión va de la mano de la realidad, y la realidad está en el 28 de enero (partido ante Racing) donde tenemos que demostrar".





"Nos acompañó el clima, nos acompañó la temperatura. Por la tarde iremos a Laguna de los Padres a hacer un regenerativo intenso y mañana descansarán. Lunes, martes y miércoles será todo cancha, muy dinámico, para llegar a Florencio Varela y jugar 70 minutos. Lo importante es que todo lleguen todos sanos, nosotros tenemos un equipo que sale de memoria, a la competencia nos la dará el Droopy para que nadie se relaje, más alguno que va a llegar. Estoy contento, estamos laburando muy bien, el club hizo un esfuerzo muy grande, tenemos el predio más lindo para entrenar, no tenemos ninguna excusa".









En qué puesto utilizará a Droopy Gómez...

"A Droopy lo vamos a cuidar mucho porque lo necesitamos, ya sé lo dije. Veremos si será de entrada, ingresando, el ritmo que él necesite. Pero demostró que está cómodo, no pierde la pelota, le da buen trato, te asegura buena pelota detenida, luego de la partida de Nacho Malcorra nos costó mucho los córners y los centros, es un pibe que tiene buena pegada. En Unión sirven todos, estamos bien, tomando ritmo, tratando que no se note el parate y que lleguemos bien ante Racing que allí estará la verdad".













Lo que necesita para completar el plantel

"Nosotros necesitamos que lleguen delanteros para generar competencia con los puntas, abajo están los pibes pero están lejos, y si podemos meter otro volante estaría bien, ya que luego son todos pibes. Estamos manejando lo de Bordagaray, todavía no me reuní. Defensa no es fácil, lo necesita porque tiene dos torneos, pero estoy equilibrado, tranquilo, no perdemos el norte y no confundirnos que porque vienen dos o tres refuerzos somos los mejores del mundo".





"Hay que rascar la olla, agudizar el ingenio. Tenemos cupo, podemos buscar afuera. Somos muchos clubes estamos buscando lo mismo. Pero Unión está bien, tenemos que buscar algo más ya que estamos muy justitos, sobre todo en la parte ofensiva".









¿Gamba y Castro se pueden ir?

"Ustedes son los culpables (por los periodistas), no hay que preguntarle. Son preguntas que ellos no la van a descartar nunca, confío en que se van a quedar todos. Al contrario, van a llegar. Tenemos un grupo muy bueno, están bien, nosotros como cuerpo técnico tenemos que estar en todos los detalles, hay veces hay que ceder con los jugadores, a veces un día de descanso puede ser una estrategia".





"Castro está bien, manifestó las ganas de salir, pero no podemos porque llegó muy tarde y no podemos salir a buscar gente, ya que puede haber lesiones, y es muy útil. Cuando termine el torneo puede ser pero ahora no.











La amplia diferencia con los grandes

"Somos siete u ocho equipos que estamos en dos o tres puntos. Argentina tiene grandes entrenadores, nosotros tenemos el respaldo de mucho trabajo. Para ganarle a los grandes tenés que hacer todo bien durante todo el partido, si el grande jugó mal es capaz si te distraés de gambetearte a dos o tres y ganarte el partido. Ahí está la diferencia con estos grandes juagdores. El fútbol argentino es difícil siempre, está desvastado de jugadores porque pegan tres tiros en los palos y ya los venden, a eso lo paga el fútbol. Las camadas que se van son de 21 o 23 años, y regresan a los 35 cuando se terminó la nafta. El mejor pico del jugador Argentina no lo tiene nunca, y lo siente la Selección".