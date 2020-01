Martínez: "Madelón me entendió y me dio la oportunidad de venir a Central"

En el mercado de pases de invierno de 2019, Leonardo Madelón hizo mucha fuerza para que los dirigentes intentaran conseguir la continuidad de Damián Martínez, a quien consideraba clave para lo que pretendía en Unión. Una vez que Sebastián Beccacece, exentrenador de Independiente, decidió no utilizarlo, se cerró la compra de la mitad de su ficha en una cifra muy inferior a la que estaba tasada de antemano.

El lateral fue uno de los jugadores más regulares de las dos últimas temporadas y media, con lo cual se preveía que sería uno de los grandes valuartes de un 2020 que se presentaban histórico por la segunda participación consecutiva en la Copa Sudamericana. Sin embargo, apareció Rosario Central con una propuesta muy superadora y le compró la mitad del pase a Unión, para contar con otro exjugador que se destacó durante el tercer ciclo de Madelón como entrenador del equipo.

Es que el Canalla ya cuenta con Emanuel Britez, Lucas Gamba y Diego Zabala, en tanto que en el plantel también se encuentra Claudio Riaño, otro de los futbolistas que el Francés potenció, pero en su segundo ciclo en el club, lo que le valió dar el gran salto al fútbol mexicano, desde donde desembarcó en Rosario.

• LEER MÁS: Bianchi: "Todos somos conscientes de las cosas que afrontamos"

Martínez habló con el sitio Impulso, como jugador de Central, y comenzó diciendo: "Me preparé en la pretemporada pensando en Unión y a lo último salió la posibilidad de venir a Central, hablé con Cocca y no lo dudé, por otro lado charlé con Madelón y lo supo entender, estoy agradecido a él porque me dio la oportunidad de salir”.

En este nuevo desafío tiene a varios excompañeros Tatengues que lo terminaron convenciendo que elija Central: “Ayuda muchísimo que en el plantel haya tantos conocidos de mi paso por Unión, tengo varios compañeros con los que jugué y hablé con ellos para llegar. Más allá de eso, el grupo es muy bueno, me recibieron de gran manera”.

La posibilidad que sea titular el próximo sábado frente a Independiente es cierta, pero el lateral no se quiere ilusionar: “Que yo esté o no en el equipo lo decide el entrenador, hicimos doble turnos y estamos muy bien. Uno siempre tiene que estar preparado para jugar, si el técnico lo decide estoy a su disposición”.

image.png

A pesar de haber llegado hace pocos días, ya conoce en líneas generales el juego del equipo: “Central tiene transiciones rápidas, es muy vertical, por eso hay que darle una mano a los winnes sobre todo a Ciro (Rius). De a poco voy a ir agarrando la idea de juego y me voy a ir adaptando al grupo”.

• LEER MÁS: A Madelón se le podría caer un soldado importante

“Ahora tenemos seis finales muy importantes, no hay que volverse locos e ir partido a partido. Una cosa te lleva a la otra, la ilusión la tenemos y hay que seguir sumando. Hay que estar preparados para lo que nos pida el entrenador” sobre la chance de pelear el campeonato y el descenso a la vez

Ya vivió la experiencia del Gigante de Arroyito desde las tribunas, donde estuvo en el encuentro ante Huracán, reconoció: “Estuve en la cancha el otro día, es hermosa y se siente mucho ahí adentro. Era importante arrancar ganando de local, sabemos que vienen dos partidos duros de visitante. Ojalá nos puedan salir las cosas”.

Fuente: Impulso