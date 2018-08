Matías Gallegos, el goleador que asoma en Unión

Este domingo, a partir de las 16, Unión se medirá en el estadio 15 de Abril a su homónimo de Sunchales en una de las semifinales de la Copa Santa Fe . Para dicho compromiso, el entrenador rojiblanco, Leonardo Carol Madelón dispuso que jueguen mayoría de suplentes cuando se estará a menos de una semana para el debut en la Superliga ante Aldosivi.





En la previa del choque ante el Bicho Verde, Matías Gallegos, que será titular, habló en conferencia de prensa de cómo están preparados: "El domingo tenemos un lindo partido. Para mí que soy pibe, jugar en una semifinal con el club donde salí es algo muy lindo. Lo importante es que estamos muy bien y llegamos de la mejor manera".





muy lindo lo que me está pasando. Pero todo con los pies sobre la tierra", acotó en alusión ante la posible partida de "Tomo la posibilidad con mucha tranquilidad. Entrenando todos los días buscando mejorar y creo que es algoPero todo con los pies sobre la tierra", acotó en alusión ante la posible partida de Franco Soldano al exterior, lo que le abriría las chances para ser el nueve de Unión en Primera División.





"Voy paso a paso. Siempre trabajando para aportarle cosas al grupo y darle opciones al técnico", resaltó sin dejarse llevar por los rumores y solo enfocándose en ir por el camino correcto, del aprendizaje y la consolidación, algo que no se logra de la noche a la mañana.





También hizo referencia al rival de turno, Unión de Sunchales: "Es un equipo duro, que juega muy bien. Laburamos sobre eso parando el equipo en la semana. Llegamos bien y por eso tenemos mucha confianza. Sabemos como juegan, así que tranquilos".





De cara a este partido, Madelón deberá analizar quién será su acompañante arriba, si Augusto Lotti o Nicolás Andereggen: "A mí me sirve un montón jugar con cualquiera de los dos, porque son chicos que se mueven bien y son rápidos. Ellos quizás pueden cumplir mejor la función de tirarse un poco afuera. A mí el técnico me pide que me quede siempre en el área. Entonces contar con jugadores de esas virtudes me da más posibilidad a mí de estar metido en el área".









"Leo quiere que sea el nueve de área. Que no salga tanto afuera. Por ahí habrá circunstancia en la que deba hacerlo, pero tengo en claro lo que debo realizar. La idea es siempre ganar espacios y llegar al gol", concluyó.