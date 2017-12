Mauricio Martínez: "Que no me corten la carrera"

El santotomesino llegó para discutirle el puesto a Damián Musto, pero producto de la falta de marcadores centrales fue corrido al fondo del campo de juego, donde tuvo rendimientos sobresalientes, a tal punto que en este mercado de pases se menciona la firme chance de que pueda emigrar, ya que Central habría recibido una oferta del exterior que no la dio a conocer.





Caramelo se encuentra de vacaciones en su Santo Tomé natal a la espera de la pretemporada y en un alto de su descanso habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre su actualidad deportiva en el Canalla y de los rumores acerca de su futuro.





En el inicio hizo un pequeño balance de su estadía en el Canalla y aseguró: "En lo personal muy bueno, pero en lo colectivo quedamos en deuda con nosotros mismos, porque teníamos plantel para pelear más arriba pero no se nos dieron los resultados. Pero en mi caso tuve una gran recepción del plantel, me fue bien con la gente y estoy muy contento allá".





Inmediatamente se lo metió de lleno en la oferta que le habría llegado a Central por él y reflexionó: "La verdad que todavía son rumores, le dije a mi representante que quiero estar tranquilo y disfrutar de las vacaciones con mi familia y mi hija. No estoy al tanto de nada, mi representante está en Arabia Saudita que se fue con Juanchi Pizzi que tiene que firmar con la Selección".





Y agregó: "Obviamente que me interesa, ya que uno en lo deportivo y lo económico quiere seguir creciendo. Pero uno sabe que esto es largo y mi carrera futbolística recién empieza. Tuve una venta linda a Central y si hago las cosas como las vengo haciendo en algún momento se va a dar".

Mauricio Martínez cerró una gran temporada en Rosario Central, que no fue de la mano de la producción colectiva del equipo, del cual se esperaba mucho más y se terminó clasificando a la Copa Sudamericana de 2018 gracias al título logrado por Independiente en el Maracaná.

Mientras que luego lo relacionó con el momento en que se dio su pase a Rosario Central y dijo: "Cuando se me dio el pase a Central tenía mucha ansiedad, esperemos que ahora no pase lo mismo, ya que quiero seguir progresando y que no me corten la carrera. Si hay algo lindo del exterior me sentaré a hablar con mi representante, y lo que le convenga a Unión y Central será lo mejor. Ahora estoy tranquilo y quiero disfrutar de mis vacaciones".





En su estadía en Central arrancó como volante central y luego se lo corrió al puesto de marcador central. Sobre esta mutación en su posición, comentó: "Extrañar se extraña jugar de volante, pero siempre lo dije que mientras esté entre los 11 titulares lo haré donde sea, de volante central, de central, también jugué de enganche, de volante por derecha, hasta si falta un arquero lo puedo hacer (risas)... Mi puesto natural es volante. Eso es lo positivo de jugar en los dos puestos, ya que tengo claro lo de volante y lo de central lo tengo bastante claro".





En otra parte se refirió al seguimiento que hace de Unión a pesar de estar en otro club y contó: "Sigo viendo a Unión, sigo teniendo relación con mis compañeros, con Nereo (Fernández) con Ema (Britez), con Leo (Madelón), con el Moncho (Ruiz). Estoy muy contento por la campaña que hicieron, lo sigo y cuando puedo voy a la cancha".





Por último, hizo una comparación muy particular del clásico santafesino con el rosarino y destacó: "No hay similitudes, en Rosario se vive de otra manera, la gente es muy enferma. Una cosa es que te lo cuente y otra vivirla, pero nada que ver con el clásico santafesino. Por suerte nos tocó los dos clásicos ganar y se vivió muy lindo, pero estar del otro lado debe ser muy difícil, porque si perdés no podés caminar tranquilo por la calle".





Y agregó: "En Santa Fe estamos un poco lejos de Rosario, en cuanto a las instituciones, no quiero que se enoje la gente de Unión y Colón, estamos a pocos kilómetros pero hay mucha diferencias entre los clubes. Son el triple de gente que acá y creo que también por eso se vive de esa manera", contó en otra parte del diálogo.