Llegó en las últimas horas a la ciudad, proveniente de Arsenal , donde tuvo poco protagonismo en el semestre anterior. A partir de su apellido se comenzaron a tejer una y mil opiniones, focalizando también el punto en que ese sector de la cancha está cubierto por futbolistas que tendrán seguramente más minutos en la temporada que está cerca de iniciarse.





Aún así, Matías García no dudó en venir a Unión; este miércoles fue uno de los jugadores más destacados en el amistoso que un equipo alternativo le ganó 4-0 a San Martín de Formosa, y después fue presentado en conferencia de prensa.





En el inicio de la charla, el joven expresó que "me encontré con un grupo humano muy lindo, la idea es seguir consiguiendo cosas, me recibieron muy bien. En el partido me sentí bien, vengo de hacer la pretemporada con Arsenal y no me costó adaptarme. Es algo nuevo, cuando el grupo está bien es más fácil entrar en un equipo así. Mi posición es volante interno, soy zurdo pero puedo jugar como cinco o doble cinco en el esquema de Leo".





Inevitablemente la relación entre su padre Fabián y el actual DT de Unión fue una de las consultas para el mediocampista, que no tuvo inconvenientes en afirmar que "es un tema muy particular, son los mejores amigos desde hace mucho tiempo, lo conozco a Leo desde chico, sería una falta de respeto para Unión por ser hijo de él, me daría vergüenza venir a un grupo donde no pueda pelearla o jugar, si sería así, amigos de hijos y no está bueno faltarle el respeto al club ".





Más adelante expresó: "Vengo a pelearla, a cualquier club de Primera o B Nacional la vas a pelear, nadie tiene la camiseta puesta o es titular. Están Chaco (Acevedo) y Manu (De Iriondo); están muy bien, hay varias competencias. Sé que hay muchos torneos, es inevitable el recambio y puedo tener mi oportunidad".





En la parte final, enfatizó que "lo que me dijo Leo antes de venir, él nos mandó un video a los dos (García y Compagnucci), nos dijo cómo era el esquema. Leo es un técnico simple, ustedes saben cómo juega, tiene tranquilidad, hay mucho laburo. Quiero adaptarme rápido a lo que me pide".