"Me gustaría no escuchar más hablar del '89, eso quedó en la vitrina"

El gran artífice de este presente venturoso es Leonardo Carol Madelón, quien con gran parte del plantel que terminó jugando la temporada 2016/2017, más algunos refuerzos de jerarquía, le cambió la cara al equipo, ya que rápidamente comenzaron a llegar los resultados.





En la semana posterior al primer partido oficial de 2018, Leonardo Madelón visitó al programa oficial del club "La Vida Color de Unión", que se emite por FM "X" (103.5), donde se refirió al gran presente que está viviendo el Tate, como así también habló de los objetivos y contó los secretos del tercer mejor equipo del campeonato.





"Estoy contento y feliz porque Unión está bien, estamos saliendo despacito de un lugar que estábamos complicados. Estamos bien, laburando mucho, la gente está bien, estamos en un veranito lindo y ojalá que dure mucho", arrancó el diálogo con el programa radial oficial de la institución.





LEER MÁS ►► Acevedo la pelea para estar ante Central





Se le preguntó sobre si se esperaba un arranque como el que el equipo tuvo ante Racing y contestó: "Sí porque estamos trabajando bien para que pasen las cosas. Puede pasar que por casualidad tengas una racha pero Unión viene ratificando cada fin de semana por qué está arriba y no nos asusta. Cuando comenzamos nuestro partido ya había ganado Talleres, Belgrano y Huracán y ya nos habían pasado. Jugamos contra esa presión, perdiendo y con un penal malogrado. Eso habla que el equipo está bien, pero muy tranquilos y con los pies sobre la tierra".





En cuanto a lo que viene para el equipo que es visitar a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, contó: "Hoy a la tarde (por el martes) ya estuvimos con Moncho (Carlos Ruiz) y Lucas (Marcogiusseppe) cortando el partido de Central-Newell's, Central-Independiente y Central-Gimnasia. Les pasamos a los jugadores los puntos vulnerables de Central y lo bravo. Es un gigante, vamos a jugar con 40.000 personas, tenemos que tratar que sea una presión para ellos, Racing ya pasó".









Se le hizo referencia a cómo se remarca el buen momento del equipo a nivel nacional y manifestó: "Tenemos que mantener el perfil bajo, pero hay un reconocimiento muy grande para Unión, también de Talleres y Huracán. De Unión hablan porque es el equipo que menos invierte, el que menos nombres conocidos tiene. Vamos bien, me encanta el silencio ya que a veces es el más fuerte de todos los ruidos".





"Lo manejamos nosotros, Botti y Nereo son muy equilibrados, no se sobrepasan ni exceden. Mati Castro es un pibe que siempre suma cuando juega o desde afuera. Luciano Balvi es un chico que muchos no lo tienen pero sin embargo es importantísimo para nosotros. Suma mucho, hay un mix de jóvenes y maduros. Y el cuerpo técnico también tiene que estar equilibrado porque cualquiera que derrape un poquito y salga del carril puede ser perjudicial. Hay que estar en todos los detalles, con las inferiores, la Reserva, pero a veces desgasta", agregó en otra parte del diálogo.









Sobre sus refugios donde puede descansar y estar tranquilo, expresó: "El domicilio, el ejercicio, voy al gimnasio y caminata. Me pongo gorrita y anteojos y salgo a caminar a la costanera, no te conoce nadie. Cuando voy sin eso no puedo caminar, algunos te piden una foto y otros que te dicen de todo. Eso me hace muy bien, y después miro películas, pero cuando hay que laburar, a full".





"Tengo un plantel inteligente, porque usan la Play para bien, hablé con De Iriondo y me tiró un montón de jugadores del Bayern Münich y el Hoffenheim de Alemania y me dejó duro. Es decir que lo usan para el lado bueno y no para el lado malo de la distracción. Tengo una anécdota con Bracamonte, el 3 de enero salió el tema del partido que se venía con Racing. Le pregunté con quién jugábamos y me respondió bien, cuando le pregunté por el técnico quedó clavado, cuando ya había salido en todos lados que era el Chacho Coudet. Le dije, "te das cuenta que hay que estar en todo. Vamos a enfrentarlo en 20 días, hay que conocer al técnico, el perfil que tiene". Ahora le pregunto y sabe todo, les pregunto y saben. Lo usan como una tarea para la casa. Les pregunté "¿cómo salió Estudiantes-Vélez, empataron bien? Y el penal que le da a Estudiantes fue". Y me responden "para mí no". Y no hubo penal (risas). Pero es una herramienta que utilizo y van mejorando", comentó en otra parte del diálogo.





Y destacó: "(Franco) Soldano es un tipo abierto a todo, desde el chiste del pueblo, del más tonto al más lindo, al más sabio. Sabe de geografía, habla inglés, italiano, está muy preparado".





En cuanto a su relación con el plantel, afirmó: "Es una relación paternalista, como con mi hijo. A ellos les gusta, les meto presión en su vida diaria pero también me disfrutan. Estamos bien con todo el cuerpo técnico y médico. Hay muy buena vibra, eso es clave".





Embed Gracias Leo Madelón por tu visita! Esto fue el primer programa del año de @LVCURadio | Sintonizanos nuevamente el jueves a las 20 hs por FM X - 103.5 pic.twitter.com/rrRdAIUHSS — LVCU Radio (@LVCURadio) 31 de enero de 2018







"Con Martín nos llevamos de 10, para imitar. En julio dijimos "la verdad está acá adentro" y estábamos parados en la mitad de la cancha. «A partir de acá se enganchará todo el mundo», coincidimos. El dirigente quiere estar, lo mismo con el canchero y el de seguridad. La gente se va contenta con los pibes, yo estoy muy bien porque Unión tiene un capital que recién se va a conocer cuando termine este torneo, ni el técnico ni los jugadores valen nada hoy. Pero si vamos con este perfil quizás el 11 de mayo (termina la Superliga) el hincha de Unión tendrá una linda sorpresa", destacó en otra parte de la entrevista.





Cuando se lo consultó sobre si se arrepintió de haberse ido, afirmó: "No, fue una decisión totalmente acertada, porque la situación me iba a devorar a mí. Ya lo veía venir, cuando nos elimina River de la Copa Argentina e incluso luego de haberle ganado a Sarmiento. Tenía que salir, estaba desgastado con algunos jugadores como Rolle y Villar, se me notaba. Perdés fuerza. Todos habrán dicho este se fue, dejó el club. Pensaba parar por un buen tiempo y salió a las tres semanas lo de Belgrano. Y volví a Unión porque tenía la chance de armar, sino hubiese sido difícil que vuelva. Hoy miro la tabla y el promedio, donde estamos saliendo, eso me da coraje para encarar la otra".





Embed #Unión el DT Leo Carol Madelón en los estudios de @LVCURadio: “Yo creo tener intuición. Casi sacamos con el cuerpo técnico a Zavala y sabía que no debía hacerlo. A los 5 minutos metió el gol.” — LVCU Radio (@LVCURadio) 30 de enero de 2018





También se refirió a la rivalidad en Santa Fe que existe entre Colón y Unión y destacó: "El hincha de Colón me respeta mucho, y yo los respeto mucho, siempre lo hice. Nunca hablé mal de Colón, nos necesitamos los dos, aunque siempre quiero que le vaya mejor a Unión. Pero algún descolocado en alguna oportunidad me insultó. Vi en Mestalla el partido entre Real Madrid y Barcelona, cuando gana el Madrid con gol de Di María por la Copa del Rey. Los del Barcelona se iban con la cabeza gacha, y los del Madrid gritaban a un metro, se hizo el desagote del estadio y no pasó nada, uno se fue triste y el otro contento pero no pasó nada. Ojalá se pueda hacer eso en algún momento".





En otra parte del diálogo se le preguntó si era verdad que el plantel lo había denominado "el poeta" y con risas contestó: "Ese era Britez, por la inventiva. El profe se moría de risa y me decía «tiraste una frase». Estás inspirado y viene la bomba. Malcorra y Nereo también me cargaban con eso".





En tanto que también se lo consultó sobre qué le preocupa de estas últimas fechas del campeonato y destacó: "Lo más difícil de todo es no creérnosla, ganar es consecuencia, pero ya Racing pasó. Para el Clásico todavía falta mucho, hay que ratificar por qué estamos terceros en la tabla, si te va bien en Rosario hasta podés quedar segundo. Lo más difícil es convencer a mi familia, mi entorno, los jugadores y los dirigentes... Cuando el ser humano pierde su perfil bajo y su humildad es lo más difícil, si no perdemos el perfil bajo podemos andar bien".





Embed #Unión el DT Leo Carol Madelón en los estudios de @LVCURadio: “Hay que comportarse y siempre mejorar. Nunca prometer locuras. Dentro mío circulan un montón de sensaciones pero soy equilibrado. Somos un equipo modesto que se prepara para salir bien.” — LVCU Radio (@LVCURadio) 30 de enero de 2018







Por su parte, en otro tramo apuntó: "Piloto de avión, neurocirujano y técnico son las tres profesiones de máximo riesgo, es bravo. Toda mi familia vive a full, lo escuché y me llamó la atención. Por eso hay que aprender a disfrutarlo, cuando va bien o mal hay que hacerse cargo".





Además, recalcó: "El terreno que logramos como cuerpo técnico hay que mantenerlo, te podés confundir y se puede hacer difícil. No hay que prometer locuras, dentro mío circulan un montón de sensaciones pero soy equilibrado. Somos un equipo modesto que está haciendo las cosas bien y está logrando mucho. Los que se preparan para ser campeones son Boca y River, ni siquiera San Lorenzo. Después a algunos se les da como Banfield, Lanús y Argentinos...





En la parte final se le pidió que le diera un mensaje al hincha de Unión y afirmó: "Al hincha le pido que me entienda cuando hablo, que sean cautos, que crean mucho, me encantó y sentí un gran placer contra Racing cuando no estábamos bien, aplaudieron la entrega. Vamos a pensar en grande, me gustaría no escuchar más el '89, me gustarían otras cosas. Eso quedó en la vitrina, en el recuerdo. Hay que lograr otras cosas, hay que seguir escribiendo la historia. Les pido que me exija coherentemente. Todavía no ganamos nada".





























Unión goza uno de los mejores momentos deportivos de los últimos tiempos. El equipo luego de 14 fechas es el único tercero de la Superliga, a ocho puntos del líder Boca y consolidado en puestos de Copa Libertadores luego de su resonante victoria frente a Racing en el 15 de Abril.