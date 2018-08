"Me molesta que haya una tendencia a exponer al jugador"

Con la tranquilidad de siempre, la misma que tiene para definir dentro del área, el goleador tatengue Franco Soldano charló con la prensa luego del triunfo de Unión ante Aldosivi y sus palabras dejaron tela para cortar. Con su habitual perfil bajo, esta vez el delantero tenía cosas interesantes para decir dejando bien en claro su postura respecto a lo que se viene hablando sobre su posible transferencia.





"Contento por la victoria, durante toda la pretemporada nos pusimos como objetivo arrancar ganando para ratificar lo que habíamos hecho el campeonato pasado. Fuimos el único equipo invicto como local y queríamos demostrar que se va a hacer complicado para los rivales llevarse puntos de acá. Fuimos bastante superior al rival en cuanto al juego pero no podíamos traducirlo en el resultado. Por suerte después pudimos abrir el marcador y sostenerlo", comenzó diciendo respecto al partido.





Ya sobre su situación personal aseguró: "Algunas cosas me dan risa, porque me vendieron tantas veces , me parece que hay una tendencia periodística y dirigencial a exponerme a mí como jugador. Ningún dirigente salió a ratificar que me habían vendido, primero a Atlético de Nacional, después al Levante, a Grecia. Por lo cual trato de no hablar, mantenerme al margen, soy fiel a mi palabra, siempre dije que mientras tenga contrato y sea jugador del club lo voy a respetar . Durante la pretemporada me preparé para este partido, más allá de mi futuro y por suerte pude contribuir para el triunfo".









En relación a la demora en cuanto a concretar una posible venta indicó: "Puede ser más largo porque hay tiempo hasta el 24 de agosto, sucede que se enfoca todo en el jugador y yo muchas cosas no las decidí. Como que el jugador no quiere jugar acá o allá, me parece que hay que escuchar todas las partes y esta situación depende de tres actores, el club que compra, el que vende y el jugador. Y no siempre soy yo el que dice que no.





Sobre aquella oferta de Vélez explicó: "Respecto a Vélez con la única persona con la que hablé fue con Pablo Cavallero (manager del Fortín) que me llamó en su momento. Él me manifestó cual era la idea de Vélez y yo le manifesté la mía y por ahí los tiempos no eran los mismos. Ellos tenían la necesidad de incorporar rápido y yo quería esperar otras propuestas y una vez que cierra el mercado poner todas las cartas arriba de la mesa y después analizar y elegir la mejor, pero nunca rechacé la oferta de Vélez, solo planteé mi deseo. Cavallero me dijo que entendía mi postura, tuvimos una linda charla y de paso él sacándose la camiseta opinó sobre lo que le parecía mi situación y ahí quedó el tema.





A la hora de responder sobre la chance de jugar en Grecia dijo "Sí me seduce, me parece que es una buena posibilidad, hay muchas alternativas dentro del fútbol griego, aunque la que más nombre y fuerza toma es la del Olympiacos que es un club histórico de Europa que juega competencias europeas. Pero estos últimos cuatro días le dije a mi gente que no me digan nada del tema, porque sino se me iba a ser muy difícil jugar y me enfoqué solo en Unión".









Y agregó: "Yo me defiendo y hablo adentro de la cancha, el precio me lo pongo adentro de la cancha, después negocian los dirigentes y eso se viene diciendo después de Independiente, luego el partido de Copa Argentina yo soy jugador de union me queda un año de contrato si no me venden antes. Ojalá se resuelva cuanto antes por el bien de todos".





Promediando la charla deslizó algunas críticas "Me molesta que hay una tendencia a exponer al jugador en su momento salió una noticia que Unión había acordado con Vélez comprar el 50% de mi pase, le comenté a los dirigentes por ese tema y me dijeron que era mentira, pero nadie salió a aclararlo públicamente y el que queda mal parado es el jugador porque supuestamente el pase no se hacía porque no se acordaba el sueldo del jugador Entonces uno ante la negativa de salir a aclarar ciertas cosas, termina quedando expuesto pero es parte del juego".









Consultado por la posibilidad de seguir en el club un tiempo más sentenció: "Nadie se me acercó ni me propuso la idea de renovar el contrato con alguna cláusula en caso de que llegue alguna oferta más adelante, que me parece que es otra de las cosas raras porque después cuando cierra el libro de pases te ofrecen renovar el contrato, el jugador se niega y el que se quería ir con el pase en la mano era el jugador, y entonces hay que preguntarse ¿cómo no negociaron antes? pero eso ya no depende de mí".





Por último tiró: "Yo fui muy fiel a mi palabra y mantuve el compromiso con el club, sí me hubiese gustado que salgan a aclarar supuestas mentiras del mercado, pero que salgan y aclaren el panorama, esta todo sobre el aire y muy extraoficial y esa situación un poco me cansa. Este tema lo planteé aunque no directamente al presidente porque no tuve la posibilidad de verlo en estos últimos días, pero se lo dije a la gente que se acerca al club y me dijeron que eran cuestiones periodísticas, más no puedo hacer yo me defiendo adentro de la cancha".