Méndez, por la indiferencia de los jugadores de Unión: "No esperaba nada distinto"

El DT de Vélez, Sebastián Méndez, se refirió a la indiferencia que recibió de los jugadores de Unión. "No me sorprendió en lo absoluto", dijo. VIDEO

Es así como en conferencia, Gallego analizó la igualdad, pero en un momento fue consultado por esta situación con el plantel rojiblanco, ante la consulta de UNO 106.3, a través del equipo Dial Deportivo. " Sí, tuve una charla, pero en privado. No me sorprendió en absoluto la indiferencia, porque no esperaba nada distinto. Más allá de eso, se enfrentaron dos equipos y no tiene más relevancia que eso".

A la vez que remarcó: " Para mí no tuvo el morbo que tenía antes. Los entiendo igual y sí saludé mucha gente antes del partido. No hay que buscar otra cosa".