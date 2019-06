En Unión comenzará una refundación fubtolística, que encabezará Leonardo Madelón cuando el próximo miércoles 12 de junio el plantel retome los entrenamientos para los desafíos deportivos que tendrá en la próxima temporada: Superliga y Copa Argentina.

Se esperaba que durante este receso los dirigentes cierren las continuidades de varios de los jugadores que fueron vitales en las dos últimas temporadas, donde el Tate consiguió dos clasificaciones históricas para disputar la Copa Sudamericana (2019 y 2020).

Sin embargo, este viernes el club contra todos los pronósticos hizo oficial a través de sus redes sociales que se decidió no renovarle los vínculos a Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli.

Lo llamativo es que ambos eran los principales referentes del plantel, incluso el arquero era el capitán y el defensor el subcapitán. Lo de Nereo se veía venir ya que había perdido su puesto en el final de la temporada con el juvenil Marcos Peano, mientras que lo de Botti llamó la atención debido a que fue uno de los puntos altos del plantel en los dos últimos años.

Pero sin dudas que lo que más lamentó el hincha, y así lo hizo saber en las redes sociales, fue el alejamiento del oriundo de La Brava, ya que siempre se lo caracterizó por un gran sentido de pertenencia y porque fue uno de los grandes valores de las inferiores que tuvo una gran trayectoria en Primera División.

Y por esas cosas del destino fue Madelón quien lo puso en Primera en 2001, 18 años más tarde fue quien tuvo que tomar la dura decisión de no tenerlo en cuenta para su nuevo proyecto futbolístico.

Tras el sacudón que generó la noticia, el arquero se pronunció en las redes sociales, donde tuvo una cálida y emotiva despedida para con el hincha de Unión, quien lo tenía en el pedestal de ídolo.

"No me gustan las despedidas, pero Unión es parte de mi vida y necesito darle gracias a los Tatengues en este adiós. Viví con ustedes gratos y malos momentos. Defendí el arco con principios básicos que me enseñaron mis viejos para llegar en el deporte. Dignidad, orgullo y principios fueron siempre los pilares para salir a la cancha a defender la rojiblanca. Unión en mi corazón por siempre", escribió el arquero que se inició futbolísticamente en Sanjustino, desde donde desembarcó a Unión e hizo una campaña brillante en el fútbol argentino.